Cum a reacționat o pensionară, după ce a văzut că există POS pentru donații la Catedrala Mântuirii Neamului. VIDEO

Cum a reacționat o pensionară, după ce a văzut că există POS pentru donații la Catedrala Mântuirii Neamului. VIDEO

De: Irina Vlad 05/11/2025 | 08:02

Credincioșii și pelerinii care au mers zilele acestea să viziteze Catedrala Mânturii Neamului din București au avut parte de o surpriză. Patriarhia Română le-a pus la dispoziție posibilitatea să doneze bani prin POS (pentru finalizarea construcției). Reacția unei pensionare s-a viralizat. 

Zilele acestea, Patriarhia Română le-a pus la dispoziție pelerinilor și credincioșii care vizitează Catedrala Mântuirii Neamului puncte de donații electronice. Cei care au dorit să contribuie la finalizarea construcției și nu au fost pregătiți cu bani cash au avut ocazia să doneze prin POS.

Cum a reacționat o pensionară când a văzut POS-ul din Catedrala Mântuirii Neamului

Sub sloganul ”Un dar al tău pentru eternitate”, oficialii BOR le-a oferit credincioșilor posibilitatea de a contribui cu bani indiferent de modalitatea de plată. Pe POS sunt afișate mai multe sume, iar cei care vor să doneze pot selecta cu suma minimă de 5 lei și maximum 200 de lei (5 lei, 10 lei, 20 de lei, 50 de lei, 100 de lei și 200 de lei). Așa cum cel mai probabil era de așteptat, o parte dintre pensionarii pelerini nu au înțeles prea bine ce se întâmplă. O bătrână a confundat aparatul de plată cu un microfon.

”Ce este? POS ca să lăsăm niște bănuți. Nu e microfon. Deocamdată nu sunt înzestrată cu aparaturi la modă”, a fost reacția pensionarei când văzut POS-ul din Catedrală.

Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică pentru mii de turiști
Povestea motanului Gacek, tratat regește în Polonia. Felina a devenit o atracție turistică...
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig...
POS în Catedrala Mântuirii Neamului/ sursă foto: social media

Terminalele de donații, puse la dispoziție prin Banca Comercială Română (BCR), permite contribuții directe, rapide și sigure, atât cu cardul fizic, cât și prin plată contactless. Credincioșii pot de asemenea dărui numerar la pangar, prin transfer bancar sau utilizând codul QR afișat.

Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări

Până când se poate vizita altarul Catedralei Mântuirii Neamului, de fapt. Accesul a fost extins

