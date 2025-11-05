Cum a reacționat o pensionară, după ce a văzut că există POS pentru donații la Catedrala Mântuirii Neamului. VIDEO

Credincioșii și pelerinii care au mers zilele acestea să viziteze Catedrala Mânturii Neamului din București au avut parte de o surpriză. Patriarhia Română le-a pus la dispoziție posibilitatea să doneze bani prin POS (pentru finalizarea construcției). Reacția unei pensionare s-a viralizat.

Zilele acestea, Patriarhia Română le-a pus la dispoziție pelerinilor și credincioșii care vizitează Catedrala Mântuirii Neamului puncte de donații electronice. Cei care au dorit să contribuie la finalizarea construcției și nu au fost pregătiți cu bani cash au avut ocazia să doneze prin POS.

Cum a reacționat o pensionară când a văzut POS-ul din Catedrala Mântuirii Neamului

Sub sloganul ”Un dar al tău pentru eternitate”, oficialii BOR le-a oferit credincioșilor posibilitatea de a contribui cu bani indiferent de modalitatea de plată. Pe POS sunt afișate mai multe sume, iar cei care vor să doneze pot selecta cu suma minimă de 5 lei și maximum 200 de lei (5 lei, 10 lei, 20 de lei, 50 de lei, 100 de lei și 200 de lei). Așa cum cel mai probabil era de așteptat, o parte dintre pensionarii pelerini nu au înțeles prea bine ce se întâmplă. O bătrână a confundat aparatul de plată cu un microfon.

”Ce este? POS ca să lăsăm niște bănuți. Nu e microfon. Deocamdată nu sunt înzestrată cu aparaturi la modă”, a fost reacția pensionarei când văzut POS-ul din Catedrală.

Terminalele de donații, puse la dispoziție prin Banca Comercială Română (BCR), permite contribuții directe, rapide și sigure, atât cu cardul fizic, cât și prin plată contactless. Credincioșii pot de asemenea dărui numerar la pangar, prin transfer bancar sau utilizând codul QR afișat.

