Până când se poate vizita altarul Catedralei Mântuirii Neamului, de fapt. Accesul a fost extins

Catedrala Mântuirii Neamului și-a deschis porțile într-un moment de profundă semnificație pentru întreaga țară. Evenimentul a atras zeci de mii de credincioși din toate colțurile României, dornici să participe la sfințirea celui mai mare lăcaș ortodox din lume. Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar, programul de închinare a fost prelungit, astfel încât toți cei care vor să se roage și să viziteze catedrala să poată face acest lucru în zilele următoare, chiar și pe timpul nopții.

După 15 ani de muncă neîntreruptă și o investiție de peste 270 de milioane de euro, Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită oficial, marcând un moment istoric pentru România și pentru întreaga lume ortodoxă. Pe 26 octombrie 2025, peste 10.000 de credincioși s-au adunat în centrul Capitalei pentru a participa la ceremonia grandioasă de sfințire a celui mai mare lăcaș ortodox din lume.

Data la care se va închide altarul Catedralei Mântuirii Neamului

De la momentul sfințirii și până acum, aproximativ 80.000 de persoane au trecut pragul Catedralei, iar Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat prelungirea programului de închinare, pentru ca toți cei care doresc să poată vizita Sfântul Altar. Inițial, ușile trebuiau închise pe 31 octombrie, însă, datorită numărului mare de pelerini, accesul a fost extins până pe 5 noiembrie 2025, la ora 24:00.

„Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400. Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare”, precizează Patriarhia Română.

Interesul uriaș al credincioșilor a dus la formarea unor cozi de peste un kilometru, mulți oameni așteptând chiar și cinci ore pentru a pătrunde în interiorul catedralei. Edificiul rămâne deschis non-stop, iar Arhiepiscopia Bucureștilor a pus la dispoziție o hartă interactivă online care le permite pelerinilor să verifice în timp real timpul de așteptare.

