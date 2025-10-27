Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?

Duminică, 26 octombrie, a avut loc ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Evenimentul a adunat numeroase personalități, dar și o mulțime de oameni care au venit din toată țara pentru a vedea cea mai mare biserică ortodoxă din lume. După ce au așteptat ore în șir la coadă, oamenii au putut vizita lăcașul religios, iar unii au plecat acasă cu mai multe suveniruri. Ce preț au icoanele care se vând la Catedrala Națională?

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți şi 12 diaconi. Evenimentul a reunit numeroase personalități, dar și o mulțime de credincioși.

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Naţională, a fost inaugurată oficial duminică. La ceremonia de sfințire au participat mii de oameni şi 2.500 de invitați oficiali, printre care premierul Ilie Bolojan, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu, dar și președintele Nicușor Dan.

În interiorul Catedralei au avut acces inițial numai VIP-urile, iar după ce au participat la slujbă au plecat acasă și cu suveniruri. Oficialitățile care au luat parte la sfințirea Catedralei Naționale au primit o icoană specială, realizată din lemn aurit.

Icoana este realizată în Serbia și este disponibilă și pentru publicul larg. Cei care își doresc să o achiziționeze trebuie să scoată din buzunar 867 de lei. De asemenea, la vânzare se găsește și varianta în miniatură, care costă 350 de lei.

După ceremonia de duminică, biserica va rămâne deschisă zi și noapte până la data de 31 octombrie pentru ca enoriașii să o vadă și să se închine.

Incident neașteptat la sfințirea Catedralei

Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Un bărbat a fost reținut de jandarmi, după ce a fost surprins că distribuia ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă.mBărbatul a respins acuzațiile, afirmând că publicația pe care o distribuia nu conține materiale interzise.

„Ce, Mihai Viteazul e fascist? Că el apare în ziar”, a declarat acesta. „Astăzi, pe calea 13 Septembrie (zona publică), în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare”, se arată în comunicatul emis de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București. Potrivit Jandarmeriei: „În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”, se precizează în comunicatul DGJMB.

