Acasă » Știri » Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?

Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?

De: Alina Drăgan 27/10/2025 | 11:15
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?
Ce preț au icoanele care se vând la Catedrala Națională

Duminică, 26 octombrie, a avut loc ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Evenimentul a adunat numeroase personalități, dar și o mulțime de oameni care au venit din toată țara pentru a vedea cea mai mare biserică ortodoxă din lume. După ce au așteptat ore în șir la coadă, oamenii au putut vizita lăcașul religios, iar unii au plecat acasă cu mai multe suveniruri. Ce preț au icoanele care se vând la Catedrala Națională? 

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită, duminică, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți şi 12 diaconi. Evenimentul a reunit numeroase personalități, dar și o mulțime de credincioși.

Ce preț au icoanele care se vând la Catedrala Națională?

Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, Catedrala Naţională, a fost inaugurată oficial duminică. La ceremonia de sfințire au participat mii de oameni şi 2.500 de invitați oficiali, printre care premierul Ilie Bolojan, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu, dar și președintele Nicușor Dan.

În interiorul Catedralei au avut acces inițial numai VIP-urile, iar după ce au participat la slujbă au plecat acasă și cu suveniruri. Oficialitățile care au luat parte la sfințirea Catedralei Naționale au primit o icoană specială, realizată din lemn aurit.

Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Icoana este realizată în Serbia și este disponibilă și pentru publicul larg. Cei care își doresc să o achiziționeze trebuie să scoată din buzunar 867 de lei. De asemenea, la vânzare se găsește și varianta în miniatură, care costă 350 de lei.

După ceremonia de duminică, biserica va rămâne deschisă zi și noapte până la data de 31 octombrie pentru ca enoriașii să o vadă și să se închine.

Incident neașteptat la sfințirea Catedralei

Incident neașteptat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Un bărbat a fost reținut de jandarmi, după ce a fost surprins că distribuia ziare cu conținut și mesaje de natură fascistă.mBărbatul a respins acuzațiile, afirmând că publicația pe care o distribuia nu conține materiale interzise.

„Ce, Mihai Viteazul e fascist? Că el apare în ziar”, a declarat acesta.

„Astăzi, pe calea 13 Septembrie (zona publică), în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare”, se arată în comunicatul emis de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Potrivit Jandarmeriei: „În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”, se precizează în comunicatul DGJMB.

Marea ABSENTĂ de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Nimeni nu se aștepta la asta!

Gestul lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. Președintele României a fost singurul care a făcut asta!

Tags:
Iți recomandăm
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Știri
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a…
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Știri
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de...
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă...
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro
Digi 24
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul ...
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru ...
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești ...
A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat ...
Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat locuitorii când au aflat
Vezi toate știrile
×