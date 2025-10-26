Marea ABSENTĂ de la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Nimeni nu se aștepta la asta!

Gabriela Firea, primarul care a susținut cu investiții mari construcția Catedralei Naționale, nu a fost prezentă la marele eveniment religios al anului. În timp ce Patriarhul Ecumenic și mii de credincioși s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea a ales liniștea unei alte mănăstiri.

Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al credinței și unității românilor, și-a trăit astăzi momentul de glorie, sfințirea oficială, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului Daniel. Însă, printre mulțimea de oficiali, credincioși și figuri publice, cea care nu și-a făcut prezența a fost Gabriela Firea.

Fostul primar al Capitalei, cea care a direcționat cei mai mulți bani din bugetul Bucureștiului pentru construcția acestui lăcaș monumental, însă nu a fost prezentă la eveniment. În decembrie 2018, la doar două săptămâni după sfințirea Catedralei, Patriarhul Daniel a primit-o la Reședința Patriarhală pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și i-a oferit o machetă de cristal a Catedralei Naționale ca semn de recunoștință. Tot atunci, Primăria Capitalei a semnat o nouă convenție de sprijin financiar, prin care aloca încă 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor.

Un gest neașteptat, în cea mai importantă zi pentru Catedrala

Decizia Gabrielei Firea de a lipsi exact în ziua în care proiectu simbol al mandatului său a fost sfințit a stârnit numeroase reacții. Mulți au remarcat absența ei, însă fostul primar a revenit cu o postare pe Facebook cu ocazia sfântului Dumitru.

La mulți ani binecuvântați, Dumitru, Dumitrița, Mitică, Dima! Multă sănătate şi bucurii! Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir să vă ocrotească! “Bucură-te, că întru primejdii lumii ești mare apărător Bucură-te, că celor ce cu credință năzuiesc la tine le ești gata folositor Bucură-te, Izvorâtorule de mir, Mare Mucenice Dimitrie!”, a fost urarea Gabrielei Firea pee rețelele sociale.

Pe lângă aceste cuvinte, Gabrila Firea a atașat și o poză cu mănăstirea la care se află.

Catedrala Națională, sfințită în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I

În Capitală, în schimb, atmosfera a fost una de mare sărbătoare. Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului a reunit mii de credincioși veniți din toate colțurile țării, dar și înalți demnitari, printre care președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și reprezentanți ai administrației bisericești. Evenimentul a marcat finalizarea lucrărilor majore la interior și terminarea picturii mozaicate, o etapă așteptată de mai bine de 15 ani. Patriarhul Daniel a rostit un cuvânt de mulțumire, amintind sprijinul constant oferit de autorități și guvernele din perioada 2010–2025. La final, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a primit o icoană bizantină din mozaic, oferită în semn de recunoștință pentru binecuvântarea adusă credincioșilor români.

