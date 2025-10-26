Mesaje de ziua Sfântului Dumitru 2025. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi

Astăzi, 26 octombrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Dacă ai rude, prieteni sau colegi care poartă numele Dumitru sau derivate, e momentul perfect să le trimiți un gând frumos.

Această dată este sărbătorită deoarece marchează aducerea moaștelor sfântului la Tesalonic în anul 413. După ce moaștele au fost aduse din cetatea Sirium, au fost așezate într-o biserică ridicată pe locul martirului.

Mesaje de „La mulți ani” pentru ziua de Sfântul Dimitrie

Dacă nu ai inspirație, îți oferim mai jos mai multe mesaje de „La mulți ani!” originale și calde, potrivite pentru toate vârstele și relațiile.

„Fie ca Sfântul Dumitru, protectorul tău, să-ți aducă liniște în suflet, credință în inimă și lumină pe calea vieții tale. La mulți ani!” „În această zi binecuvântată, să simți prezența lui Dumnezeu în fiecare gând și în fiecare pas. O zi onomastică fericită de Sfântul Dumitru!” „Harul și binecuvântarea Domnului să te însoțească mereu, iar Sfântul Dumitru să te ocrotească în tot ce faci. La mulți ani!” „La ceas de sărbătoare, deschide-ți inima spre lumină și lasă pacea lui Hristos să-ți umple sufletul. O zi minunată alături de cei dragi!” „La mulți ani, Dumitru! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri în fiecare zi a vieții tale!” „Fie ca Sfântul Dumitru să te ocrotească mereu și să-ți aducă liniște, iubire și noroc! Îți doresc o zi plină de zâmbete, dragoste și oameni dragi alături. La mulți ani!” „La mulți ani! Să ai parte de tot ce e mai bun pe lume și să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul!” „Dumnezeu să-ți binecuvânteze viața și să-ți lumineze pașii! La mulți ani de ziua numelui tău! „Fie ca toate visele tale să prindă aripi și să devină realitate! Să-ți fie viața un drum presărat cu bucurii și oameni buni! La mulți ani! „Azi e o zi specială – ziua numelui tău! Fie ca sufletul tău să fie mereu senin. La mulți ani, cu gânduri bune și inima plină de recunoștință!

Urări amuzante

La mulți ani, Dumitre! Să ai o zi atât de frumoasă încât să uiți și că vine iarna!

De Sfântul Dumitru, îți doresc să fii la fel de tare ca Sfântul, dar mai puțin ocupat!

Azi e ziua ta! Mănâncă, bea și bucură-te, că de mâine revenim la post și la muncă!

La mulți ani, Dumitre! Să ai parte doar de oameni faini, facturi mici și zile libere mari!

Să-ți aducă Sfântul Dumitru o minune: concediu prelungit și salariu dublu!

CITEȘTE ȘI:

O tânără din Alba a rămas însărcinată după ce s-a rugat la Sfântul Dumitru. Românii se înghesuie la Salonic pentru a-i cere ajutorul. „M-a răsplătit

Cea mai puternică rugăciune de Sfântul Dumitru. Rostește aceste cuvinte azi, 26 octombrie 2025, și vei scăpa de necazuri!