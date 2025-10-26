Cea mai puternică rugăciune de Sfântul Dumitru. Rostește aceste cuvinte azi, 26 octombrie 2025, și vei scăpa de necazuri!

Astăzi, 26 octombrie, este zi de sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care îl cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Toți credincioșii se roagă astăzi pentru sănătate și bucurii. Iată ce rugăciune trebuie să spui astăzi, în zi de sărbătoare!

Cu toate că ziua martirului este pe 9 aprilie, Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie este celebrată în Biserica Ortodoxă ăe 26 octombrie. Această dată este sărbătorită deoarece marchează aducerea moaștelor sfântului la Tesalonic în anul 413. După ce moaștele au fost aduse din cetatea Sirium, au fost așezate într-o biserică ridicată pe locul martirului.

Rugăciune puternică către Sfântul Dimitrie

Sfântul Dimitrie este ocrotitorul spiritual al orașului Tesalonic și al creștinilor din întreaga lume. Rostește această rugăciune puternică în această zi de mare sărbătoare:

„Sfinte Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir, ne rugăm ţie în clipe de mare necaz pentru a ne apăra de primejdia care ne înconjoară. Aşa cum Tu ai reuşit să nu te închini la idoli şi la duşmanii lui Hristos, tot aşa ajută-ne să-i biruim pe toţi duşmanii noştri ştiuţi şi neştiuţi. Sfinte Mare Mucenic, dă-ne putere şi binecuvântează-ne să-i învingem pe cei care vor să ne aducă pagubă şi să ne despartă de persoanele pe care le preţuim şi le iubi Aşa cum L-ai ajutat pe Nestor să-l învingă pe crudul lie, cel care-i omora pe creştinii din Salonic , tot aşa ajută-ne pe noi să scăpăm de dezbinarea, de ura şi de răzbunarea celor care vor să surpe munca noastră şi ajută-ne să scăpăm din cele mai cumplite primejdii. Roagă-l Tu pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască nouă marea lui milă. Amin!”

CITEȘTE ȘI:

Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi

O tânără din Alba a rămas însărcinată după ce s-a rugat la Sfântul Dumitru. Românii se înghesuie la Salonic pentru a-i cere ajutorul. „M-a răsplătit”