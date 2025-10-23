Acasă » Știri » Când este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie? Tradiții și obiceiuri în această zi

De: Denisa Agheorghiesei 23/10/2025 | 14:54
Sfântul Dimitrie. Sursă foto: Arhivă

Sfântul Dimitrie este sărbătorit anual pe data de 26 octombrie, zi cu tradiții bogate în spiritualitate. Este considerat unul dintre cei mai venerați sfinți ortodocși, cunoscut pentru minunile făcute și pentru tradițiile pe care le-a lăsat în urmă. 

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie este celebrată în Biserica Ortodoxă pe 26 octombrie, deși ziua martiriului său este 9 aprilie. Această dată este importantă deoarece marchează aducerea moaștelor sfântului la Tesalonic în anul 413. După ce au fost aduse din cetatea Sirmium, moaștele au fost așezate într-o biserică ridicată pe locul martiriului. În secolul al V-lea, guvernatorul Leontie a construit o biserică mai mare, care a trecut prin numeroase restaurări de-a lungul timpului. Astăzi, Sfântul Dimitrie este ocrotitorul spiritual al orașului Tesalonic și al creștinilor din întreaga lume.

Minuni și legende ale Sfântului Dimitrie

Sfântul Dimitrie este cunoscut ca Izvorâtorul de Mir, deoarece din mormântul său au început să curgă picături de mir cu miros specific, ce au săvârșit multe vindecări miraculoase. Slujitorul său, Lupul, a dus mai departe credința și a făcut minuni cu haina și inelul sfântului, fiind martirizat la rândul său. Moaștele au fost găsite neatinse după reconstrucția bisericii, iar din ele a izvorât din nou mir care a vindecat mulți bolnavi. Legendele vorbesc și despre o foamete din Tesalonic, când Sfântul Dimitrie a salvat orașul printr-o minune. Sfântul i s-ar fi arătat pe mare unor corăbieri care transportau grâu și i-ar fi încurajat să descarce proviziile în oraș.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dimitrie

În tradiția populară, ziua de 26 octombrie marchează începutul iernii, fiind însoțită de numeroase superstiții. În ajun se aprinde „focul lui Sumedru”, iar copiii sar peste flăcări pentru sănătate. Ciobanii fac semne pentru a prezice cum va fi iarna, după culoarea oilor și mersul lor. Credințele mai spun că frigul din ziua de Sfântul Dimitrie anunță o iarnă blândă, iar ziua senină o toamnă lungă. De această sărbătoare, credincioșii dau de pomană pentru cei decedați. Pregătesc colivă sau grâu fiert cu lapte, unt și brânză, ca semn de recunoștință și rugăciune către Sfântul Dimitrie.

