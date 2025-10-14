3 minuni are Sfintei Parascheva! S-au întâmplat pe 14 octombrie

Pe 14 octombrie, România sărbătorește una dintre cele mai iubite sfinte ale Ortodoxiei, Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept ocrotitoarea Moldovei. În aceste zile, la Iași are loc cel mai mare pelerinaj religios din țară, la care participă zeci de mii de credincioși veniți din toate colțurile României și din străinătate pentru a se ruga la racla sfintei. Care au fost minunile pe care le-a făcut în timpul vieții

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al X-lea, în localitatea Epivata, aproape de Constantinopol, în actuala localitate Selimpașa din Turcia. Încă din copilărie a ales calea credinței, renunțând la bunurile materiale și dedicându-și viața rugăciunii și ajutorării celor săraci. După ani petrecuți în mănăstiri și pustnicii din Țara Sfântă, s-a stins din viață în rugăciune, iar trupul ei a fost descoperit mai târziu neputrezit și mirosind a mir, semn al sfințeniei.

Moaștele sale au fost aduse la Iași în anul 1641, din inițiativa domnitorului Vasile Lupu, și sunt păstrate de atunci în Catedrala Mitropolitană, loc devenit centrul unui impresionant pelerinaj anual.

Minunile făcute de Sfinta Parascheva

Sfânta Parascheva este considerată grabnic-ajutătoare în necazuri, aducătoare de liniște și vindecare. Mulți credincioși spun că au primit semne, alinare și chiar salvare în momente de cumpănă după ce s-au rugat la ea cu sufletul curat.

De-a lungul timpului, numeroși credincioși au mărturisit experiențe pe care le consideră adevărate minuni. Cea mai cunoscută este „ploaia din 1947”, când Moldova a fost lovită de o secetă cumplită. Moaștele Sfintei au fost purtate prin sate, iar după procesiune au apărut nori și a început să plouă abundent, punând capăt secetei.

Un alt caz impresionant s-a petrecut în anii ’50, când o tânără bolnavă de leucemie, studentă la Iași, s-ar fi vindecat complet după ce s-a rugat cu credință la racla Sfintei. Tot în acea perioadă, se povestește că autoritățile comuniste au încercat să ascundă moaștele, dar o furtună violentă i-a împiedicat, fiind văzută ca un semn ceresc al protecției Cuvioasei.

Astfel că în anul 1955 când o femeia voia să-și ia viața din cauza depresiei, a fost salvată în ultimul moment. Soțul ei se rugase la moaște, iar fiica acesteia a visat că Sfânta Parascheva o salvează pe mama sa. Atunci, ea a renunțat la gestul ei și s-a întors la familie.

