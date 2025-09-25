Localitățile în care nu se face școală pe 14 octombrie. Decizia a venit în urmă cu puțin timp

În anul școlar 2025-2026, elevii și profesorii se vor bucura de mai multe zile libere, atât cele prevăzute de lege, cât și cele stabilite prin contracte colective la nivel local. În ziua de marți, 14 octombrie 2025, elevii și cadrele didactice din județul Iași nu se vor prezenta la cursuri.

Pe data de 14 octombrie 2025 se sărbătorește Sfânta Parascheva, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, cu o mare însemnătate mai ales pentru credincioșii din Moldova. Această sărbătoare este extrem de respectată în Iași, unde se organizează pelerinaje la racla cu moaște aflată la Catedrala Mitropolitană. Cu ocazia acestei mari sărbători, orașul devine loc de pelerinaj pentru sute de mii de credincioși din întreaga țară.

Zi liberă pentru elevi și profesori pe 14 octombrie

Inspectoratul școlar din Iași a decis, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, ca în ziua de 14 octombrie 2025 să fie declarată oficial zi liberă pentru toate unitățile de învățământ. Astfel, toate școlile, grădinițele și liceele din județul Iași vor avea activitatea didactică suspendată, iar elevii și profesorii nu vor fi prezenți l cursuri.

Această practică de a nu se face ore în ziua de 14 octombrie, nu este nouă în județul Iași. În anii trecuți, această zi a fost considerată zi nelucrătoare în toate unitățile de învățământ din județ.

Pe lângă ziua din 14 octombrie, elevii și cadrele didactice beneficiază de alte pauze și zile nelucrătoare în anul școlar 2025-2026:

Ziua Internațională a Educației (5 octombrie) — zi liberă, conform structurilor școlare și contractelor colective (această zi pică în 2025 sâmbătă, din păcate).

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025 Alte sărbători legale: 30 noiembrie (Sfântul Andreiduminică), 1 decembrie (Ziua Națională- luni),

Vacanța de iarnă: sâmbătă, 20 decembrie 2025- miercuri, 7 ianuarie 2026

O tradiție importantă înainte de 14 octombrie este aprinderea focurilor de către oamenii din mediul rural, un ritual menit să alunge spiritele rele. Aceasta reflectă credința populară că iarna va fi grea sau blândă, în funcție de comportamentul animalelor. Ciobanii cred că, dacă oile se îngrămădesc în staul, iarna va fi dificilă, în timp ce, dacă animalele stau răsfirate, atunci sezonul rece va fi mai blând.

