Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o glumă

Spiritul Crăciunului s-a făcut simțit mai repede decât ne-am fi așteptat într-un supermarket din Constanța. Oamenii au crezut că este o glumă atunci când au văzut decorațiuni de iarnă în luna octombrie. Vezi imagini în rândurile de mai jos!

Perioada sărbătorilor este una dintre cele mai așteptate din an. Vacanța, venirea lui Moș Crăciun, mâncarea specifică și timpul petrecut în familie, îi fac pe români să fie nerăbdători să se bucure de această sărbătoare. Se pare că mai nerăbdătoare însă, este conducerea unui Supermarket din Constanța. Aici, oamenii au rămas de-a dreptul uimiți să vadă că pot deja să înceapă cumpărăturile pentru Crăciun.

Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun

Deși calendarul indică luna octombrie, există centre comerciale din Constanța care se grăbesc să aducă magia sărbătorilor printre oameni. Dar ideea nu a fost una rea, asta pentru că oamenii au început deja să achiziționeze decorațiuni specifice Crăciunului și vor să se pregătească din timp de acest moment special.

Rafturile sunt deja pline de îngerași, globuri de cristal cu zăpadă, căni, luminițe, decorațiuni de brad și farfurii speciale cu tematică de sărbătoare. Românii au achiziționat globulețe, beteală sau luminițe pentru un Crăciun cât mai colorat.

Când intră în magazine, românii uită de vremea ploioasă și tomnatică și se teleportează în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când copiii merg din casă în casă să colinde, iar gospodinele pregătesc delicatese.

Printre magazinele mari care au luat decizia de a aduce magia sărbătorilor mult mai devreme se numără și Carrefour.

