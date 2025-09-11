Elena Gheorghe a dat iama în supermarket complet schimbată! Au văzut-o, dar nu au recunoscut-o nemachiată!

Pe scenă strălucește mereu, grație ținutelor foarte sexy și a unui look impecabil. Revenirea sa la rolul de mama grijulie o schimbă însă complet. Nemachiată și îmbrăcată într-o ținută lejeră, Elena Gheorghe a ieșit la cumpărături într-un supermarket din capitală. Vedeta a trecut aproape neobservată pe lângă ceilalți clienți, chiar dacă a zăbovit minute bune în fața rafturilor. Din toată gama de produse, i-a atras atenția un curăcior de cumpărături, semn că vrea să-și ușureze misiunea, atunci când vrea să ducă acasă sacoșe pline ochi. CANCAN.RO vă oferă imagini în exclusivitate.

Elena Gheorghe a avut mereu apariții spectaculoase pe scenă sau la fiecare emisiune TV. Ținutele sale îndrăznețe, look-ul mereu impecabil și energia debordantă au transformat-o de fiecare dată într-un magnet de atras privirile. Dincolo de luminile reflectoarelor, artista are o viață absolut normal. Iar atunci când revine la rolul de soție și de mamă preocupată de lucrurile casnice, ea pare o altă persoană.

Elena Gheorghe, de nerecunoscut

Deunăzi, cântăreața a fost surprinsă într-un supermarket din capitală. Nemachiată și îmbrăcată lejer, într-o pereche de jenși și un maieu mulat, semn că în viața de zi cu zi preferă simplitatea și confortul, artista a zăbovit minute bune în fața raftturilor pline de produse. De nerecunoscut, cu părul prins în coc, și cu un rucsac la spate precum o școlăriță, Elena Gheorghe a trecut aproape neobservată, precum o femeie obișnuită, care își împarte timpul între carieră și sarcinile cotidiene.

Un troler de cumpărături i-a atras atenția

Artista s-a arătat concentrată asupra unei activități cu mult mai practice, alegerea proviziilor pentru casă, cântărind cu atenție ce produse să pună în coș. Din toată gama disponibilă, i-a atras însă atenția chiar un cărucior de cumpărături. Semn că vedeta vrea să-și ușureze misiunea mai ales atunci când are de transportat sacoșe pline ochi, dat fiind și faptul că aceasta locuiește cu familia sa la etajul 11 și 12 al unui duplex.

Elena Gheorghe este căsătorită cu Cornel de mai bine de 20 de ani și au o căsnicie de invidiat. Sunt părinții a doi copii, un băiat și o fată. Și, de fiecare data când a avut ocazia, artista a mărturisit că partenerul său este un soț model. Altfel, pe lângă agenda plină cu concerte, Elena este și jurat în cadrul unei emisiuni, la postul public de televiziune. Acolo unde este colegă și cu Andreea Bălan și Sanda Ladoși, și ele mame a doi copii. Tatăl artistei este preot, iar mama sa este, la rându-i, cântăreață. Încă de mica, Elenei îi plăcea să meargă a concertele celei care i-a at viață.

