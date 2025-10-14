Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva 2025. Puterea Acatistului pus pe 14 octombrie

Pe 14 octombrie, Iașiul se transformă într-un adevărat centru de pelerinaj, atrăgând credincioși din întreaga țară și chiar din alte state ortodoxe. Este ziua în care se sărbătorește Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaște sunt considerate făcătoare de minuni. Străzile orașului se umplu încă de dimineață, iar coada de la Catedrala Mitropolitană se întinde pe sute de metri, oameni de toate vârstele așteptând răbdători să se închine și să aprindă o lumânare în semn de credință.

Pentru mulți, pelerinajul la Iași nu este doar un gest religios, ci o experiență profundă, în care rugăciunea, liniștea interioară și speranța se împletesc. Pelerinajul reprezintă și o întâlnire cu tradițiile străvechi, transmise din generație în generație: gospodinele pregătesc colaci, sarmale și alte bucate pentru a le împărți săracilor sau pentru pomenirea celor adormiți. În multe comunități, aceste ofrande sunt sfințite în biserici, transformând gestul de milostenie într-o rugăciune concretă.

Tradiții și superstiții de Sfânta Parascheva

Obiceiurile populare înconjoară întreaga zi. În ajunul praznicului, casele sunt curățate de la un capăt la altul, simbol al purificării sufletului și al pregătirii pentru binecuvântarea sfintei. Tinerele care speră la căsătorie sau la copii se spală pe față cu apă considerată sfântă, iar mulți credincioși aleg postul și rugăciunea înainte de ziua sfintei. În satele din Moldova, tradiția impune oprirea muncii agricole și gospodărești, aprinderea focului în casă și împărțirea roadelor toamnei: mere, colive și must, toate acestea fiind simboluri ale recunoștinței și ale legăturii cu divinul.

Ziua de 14 octombrie este, de asemenea, încărcată de superstiții legate de vreme. Se spune că ploile mărunte prevestesc o iarnă blândă, în timp ce frigul și cerul senin anunță un sezon rece și lung. În tradiția populară, gesturile precum gătitul, spălatul sau calcarea sunt evitate pentru a nu atrage ghinionul, iar focul trebuie să ardă neîntrerupt până seara. Se crede că visele din noaptea premergătoare sărbătorii pot fi mesaje premonitorii pentru cei bolnavi, un vis în care apare Sfânta Parascheva poate fi semn de vindecare sau alinare, iar pentru cei care duc greutăți sufletești, un astfel de vis este chemarea la credință și echilibru.

Acatistul Sfintei Parascheva este centrul spiritual al zilei. Rugăciunea, recitată de mii de credincioși, este un instrument de comuniune și speranță, un mod prin care oamenii își încredințează problemele, dorințele și mulțumirile. În fața raclei, lacrimile și emoțiile se amestecă cu glasuri tremurânde, iar unii recită cuvintele rugăciunii din inimă, fără a le mai privi în carte.

RUGĂCIUNEA SFINTEI PARASCHEVA! SE SPUNE ÎN ORICE MOMENT AL ZILEI, PE 14 OCTOMBRIE