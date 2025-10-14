Rugăciunea Sfintei Parascheva! Se spune în orice moment al zilei, pe 14 octombrie

Astăzi, 14 octombrie, este sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși, care o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei. Ziua este marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc, iar mii de pelerin se află la Iași, acolo unde este depusă racla cu sfintele moaște. Credincioșii se roagă astăzi la Sfânta Parascheva pentru a le aduce sănătate și bucurii. Iată ce rugăciune trebuie să spui astăzi, în zi de sărbătoare.

Sfânta Parascheva este una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești. Acesta s-a născut în secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe țărmul Marii Marmara, în apropiere de Constantinopol. Se spune că pe când avea numai 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserica cuvintele Mântuitorului: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie”. Aceste cuvinte au determinat-o să-și dăruiască hainele sale săracilor și să trăiască o viață în numele lui Dumnezeu.

Rugăciunea Sfintei Parascheva

Sfânta Parascheva a devenit un simbol al credinței și al devotamentului, iar viața ei inspiră mulți credincioși în căutarea spiritualității și a împlinirii sufletești. Ea este considerată ocrotitoarea celor bolnavi, a celor care se roagă pentru ajutor în momente de cumpănă și a studenților. Iar în fiecare an numeroși credincioși se adună la Iași pentru a o prăznui.

Moaștele Sfintei se află la Catedrala Mitropolitană din Iași. Sute de mii de pelerini se adună în fiecare an aici, în cel de-al doilea weekend al lunii octombrie, pentru a o comemora pe Sfânta Cuvioasă Parascheva și pentru a cere vindecare și protecție.

De asemenea, astăzi, în ziua de sărbătoare, creștinii îi adresează numeroase rugăciuni Sfintei Parascheva. Cei care își doresc ajutorul acesteia trebuie să rostească rugăciunea de mai jos și să ceară binecuvântarea ei. Iată cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva:

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin”, este rugăciune pe care credincioșii trebuie să o rostească astăzi.

