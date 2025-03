Părintele Ciprian, despre ICOANA specială care crește evlavia oamenilor. Se află la Biserica Sfântul Anton

Părintele Ciprian Apetrei a fost invitat special în cea mai nouă ediție a podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene. Duhovnicul a făcut mai multe dezvăluiri, printre care și povestea icoanei pictate de Arsenie Boca în urmă cu jumătate de secol. Aceasta se află la Biserica Sfântul Anton și a reușit să crească evlavia oamenilor care vin să se roage.

În inima Bucureștiului, lângă Piața Sfântului Anton, se află ruinele unei biserici cu o istorie fascinantă, strâns legată de începuturile Capitalei. Inițial o capelă a pușcăriei domnești, Biserica Sfântului Anton a fost martora unor evenimente care au modelat orașul de-a lungul secolelor.

„Noi am moștenit aici la biserică o flacără aprinsă și noi trebuie să o ținem aprinsă. Aici noi nu suntem vedete. Când ne-am da noi de mari, de tari, nu suntem nimic. Noi suntem niște slujitori care trebuie să ținem o flacără aprinsă. Aici Hristos tot timpul e în centru și Hristos lucrează prin Sfinții Săi”, a mărturisit părintele Ciprian.

Citește și: Cum a supraviețuit icoana făcătoare de minuni a Sfântului Antonie cel Mare. Părintele Ciprian Apetrei a făcut dezvăluirea la ALTCEVA cu Adrian Artene

Într-o lume tot mai agitată și plină de întrebări, părintele Ciprian Apetrei, de la biserica Sfântul Anton, a oferit un moment de liniște și reflecție în cel mai nou episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Părintele Ciprian Apetrei a expus mai multe povești speciale, printre care și cea a icoanei cu Sfânta Parascheva, pictată de Arsenie Boca. A pictată în urmă cu jumătate de secol și a reușit să crească evlavia oamenilor.

„Aici la biserica noastră, de jumătate de veac, există o icoană pictată de Sfântul Mărturisitor Arsenie de la Prislop sau Arsenie Boca, acum așa este că a fost canonizat, trecut în rândul Sfinților. Asta e denumirea oficială și trebuie să o folosim pe cea oficială, Sfântul cuvios mărturisitor Arsenie de la Prislop. Când era părintele Provian paroh aici, el era consilier administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor sau înainte, în timpul părintelui Dărvărescu, știți că a fost scos din monahie, știți toate problemele pe care le-a avut și Patriarhul Iustinian încercase să-l salveze la Schitul Maicilor, mai picta. Și atunci i-a cerut să facă această icoană.

A pictat și acolo și a făcut această icoană foarte frumoasă, care e în spatele nostru, a Sfintei Cuvioase Parascheva. Unică și lumea are evlavie și la ea. Și atunci s-a adăugat ca un al treilea hram. Vedeți ce înseamnă? O icoană adusă acum jumătate de secol, evlavia oamenilor crește. Aici avem și moaștele Sfântului Miron, episcop din Creta, care a fost contemporan, a trăit 100 de ani contemporan cu Sfântul Antonie cel Mare. Și din toamnă anului trecut, când am fost la Roma, am primit și un fragment, urma să facă și o icoană, din moaștele fericitului Augustin și a mamei sale, Sfânta Monica”, a mai spus preotul.