Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM și Accueweather

Iarna 2026 se conturează ca una semnificativ mai activă din punct de vedere al ninsorilor comparativ cu începutul anului precedent. Datele de prognoză realizate pe baza modelelor utilizate de Administrația Națională de Meteorologie și AccuWeather indică o intensificare a fenomenelor de iarnă în lunile ianuarie și februarie, pe fondul unei instabilități accentuate a vortexului polar.

Spre deosebire de ianuarie 2025, care a fost caracterizat de temperaturi peste mediile climatologice în prima jumătate a lunii, începutul anului 2026 aduce un regim termic mai apropiat de normalul sezonier, cu intervale reci persistente și precipitații predominant sub formă de ninsoare, inclusiv în zonele joase.

Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie

Conform estimărilor, cele mai multe zile cu ninsoare vor fi înregistrate în regiunile montane și submontane, dar și în Transilvania și nordul Moldovei. Brașovul se află în fruntea clasamentului, cu aproximativ 18 zile cu ninsoare în ianuarie și februarie 2026, urmat de Suceava, Baia Mare și Bistrița, unde sunt prognozate între 15 și 16 zile de precipitații solide. Orașe precum Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș vor avea, de asemenea, un număr ridicat de episoade de ninsoare, între 12 și 14 zile.

În Moldova, Piatra Neamț, Bacău și Botoșani se remarcă printr-o frecvență crescută a ninsorilor, cuprinsă între 10 și 14 zile, în timp ce în estul și sud-estul țării, valorile sunt mai moderate. Constanța și Tulcea se vor situa la coada clasamentului, cu doar 2–3 zile cu ninsoare în cele două luni de iarnă analizate, influența Mării Negre menținând temperaturile ușor mai ridicate.

În sudul țării, iarna va fi prezentă, însă mai fragmentată. Bucureștiul este estimat să aibă aproximativ 5 zile cu ninsoare în ianuarie și februarie, în timp ce Craiova și Pitești vor înregistra între 6 și 7 zile. Episoadele de ninsoare din aceste zone vor fi concentrate în special în prima jumătate a lunii ianuarie, când sunt așteptate pătrunderi repetate de aer rece.

În sud și sud-est, prima ninsoare va apărea mai târziu. Bucureștiul și Ploieștiul sunt estimate să aibă primul episod de ninsoare în jurul datei de 5–6 ianuarie, în timp ce orașe precum Galați, Brăila și Constanța vor vedea primele precipitații solide abia în a doua jumătate a lunii, între 14 și 18 ianuarie.

Pentru luna februarie 2026, prognozele indică o activitate mai intensă a ninsorilor în Moldova și în zona Carpaților Orientali, unde stratul de zăpadă ar putea deveni persistent. În vestul și sudul țării, episoadele de ninsoare vor fi mai rare, dar nu sunt excluse perioade scurte cu temperaturi negative și precipitații mixte.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează