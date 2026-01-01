Acasă » Știri » Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM și Accueweather

Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM și Accueweather

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 10:11
Meteo 2026 | Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor ANM și Accueweather
Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie

Iarna 2026 se conturează ca una semnificativ mai activă din punct de vedere al ninsorilor comparativ cu începutul anului precedent. Datele de prognoză realizate pe baza modelelor utilizate de Administrația Națională de Meteorologie și AccuWeather indică o intensificare a fenomenelor de iarnă în lunile ianuarie și februarie, pe fondul unei instabilități accentuate a vortexului polar. 

Spre deosebire de ianuarie 2025, care a fost caracterizat de temperaturi peste mediile climatologice în prima jumătate a lunii, începutul anului 2026 aduce un regim termic mai apropiat de normalul sezonier, cu intervale reci persistente și precipitații predominant sub formă de ninsoare, inclusiv în zonele joase.

Câte zile ninge în orașul tău, în ianuarie și februarie

Conform estimărilor, cele mai multe zile cu ninsoare vor fi înregistrate în regiunile montane și submontane, dar și în Transilvania și nordul Moldovei. Brașovul se află în fruntea clasamentului, cu aproximativ 18 zile cu ninsoare în ianuarie și februarie 2026, urmat de Suceava, Baia Mare și Bistrița, unde sunt prognozate între 15 și 16 zile de precipitații solide. Orașe precum Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș vor avea, de asemenea, un număr ridicat de episoade de ninsoare, între 12 și 14 zile.

În Moldova, Piatra Neamț, Bacău și Botoșani se remarcă printr-o frecvență crescută a ninsorilor, cuprinsă între 10 și 14 zile, în timp ce în estul și sud-estul țării, valorile sunt mai moderate. Constanța și Tulcea se vor situa la coada clasamentului, cu doar 2–3 zile cu ninsoare în cele două luni de iarnă analizate, influența Mării Negre menținând temperaturile ușor mai ridicate.

În sudul țării, iarna va fi prezentă, însă mai fragmentată. Bucureștiul este estimat să aibă aproximativ 5 zile cu ninsoare în ianuarie și februarie, în timp ce Craiova și Pitești vor înregistra între 6 și 7 zile. Episoadele de ninsoare din aceste zone vor fi concentrate în special în prima jumătate a lunii ianuarie, când sunt așteptate pătrunderi repetate de aer rece.

În sud și sud-est, prima ninsoare va apărea mai târziu. Bucureștiul și Ploieștiul sunt estimate să aibă primul episod de ninsoare în jurul datei de 5–6 ianuarie, în timp ce orașe precum Galați, Brăila și Constanța vor vedea primele precipitații solide abia în a doua jumătate a lunii, între 14 și 18 ianuarie.

Pentru luna februarie 2026, prognozele indică o activitate mai intensă a ninsorilor în Moldova și în zona Carpaților Orientali, unde stratul de zăpadă ar putea deveni persistent. În vestul și sudul țării, episoadele de ninsoare vor fi mai rare, dar nu sunt excluse perioade scurte cu temperaturi negative și precipitații mixte.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Știri
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Surpriza finalului de an! S-au logodit de Revelion, la scurt timp după ce s-au împăcat
Știri
Surpriza finalului de an! S-au logodit de Revelion, la scurt timp după ce s-au împăcat
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce...
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais
Gandul.ro
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor...
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția...
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
Digi24
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut...
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
Prosport.ro
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais
Gandul.ro
40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția
Surpriza finalului de an! S-au logodit de Revelion, la scurt timp după ce s-au împăcat
Surpriza finalului de an! S-au logodit de Revelion, la scurt timp după ce s-au împăcat
Biserică celebră, incendiată de Revelion! Mai mulți morți și răniți
Biserică celebră, incendiată de Revelion! Mai mulți morți și răniți
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască
Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de ...
Antena 1 a schimbat grila în 2026. La ce ore va fi difuzat Survivor, de fapt. Diferă în funcție de zile
Theo Rose a ”comis-o” de Revelion! A sărutat cu foc 3 bărbați celebri, iar imaginile au fost difuzate ...
Theo Rose a ”comis-o” de Revelion! A sărutat cu foc 3 bărbați celebri, iar imaginile au fost difuzate de Pro TV
Vezi toate știrile
×