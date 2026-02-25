Ce se întâmplă cu ucigașul baschetbalistului american Chauncey Hardy, la 15 ani de când i-a luat viața. Tribunalul a luat decizia finală

La mai bine de un deceniu de la incidentul violent petrecut într-un club din Giurgiu, instanța a dispus reabilitarea judecătorească a lui Ionuț Adrian Tănăsoaia, bărbatul condamnat pentru moartea baschetbalistului american Chauncey Hardy. Hotărârea a fost pronunțată de Tribunalul Giurgiu, care a constatat îndeplinirea condițiilor legale privind termenul de reabilitare și conduita ulterioară executării pedepsei.

Cazul care a marcat comunitatea locală s-a produs în noaptea de 8 octombrie 2011, într-un local cunoscut din municipiu, Club Emotione. În acea perioadă, sportivul american evolua pentru formația CSS Giurgiu și se afla în oraș alături de colegi, după o partidă câștigată împotriva echipei Dinamo București. O altercație izbucnită în incinta clubului a degenerat rapid, iar în urma schimbului de lovituri baschetbalistul a suferit răni grave. Deși a fost transportat de urgență la spital, starea sa s-a agravat, iar decesul a fost înregistrat în dimineața zilei următoare.

Ce se întâmplă cu ucigașul baschetbalistului american Chauncey Hardy

În urma anchetei penale și a procesului desfășurat ulterior, Tănăsoaia a fost condamnat la o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru fapta comisă. După executarea unei părți din sancțiune, acesta a fost eliberat condiționat în anul 2016, după ce a petrecut în detenție patru ani și cinci luni. Din acel moment, perioada rămasă până la împlinirea termenului legal pentru reabilitare a fost evaluată în funcție de conduita sa socială și profesională, potrivit Mediafax.

Evaluarea comportamentului post-penal a avut în vedere situația profesională și familială a persoanei condamnate, precum și datele oficiale privind antecedentele penale. Potrivit documentelor examinate în dosar, nu au fost identificate alte condamnări sau proceduri penale ulterioare eliberării condiționate. Instanța a reținut că, în perioada scursă de la executarea pedepsei, nu au existat fapte de natură să indice o continuare a comportamentului infracțional.

Prin admiterea cererii, efectele condamnării au fost înlăturate, ceea ce înseamnă că persoana reabilitată nu mai figurează cu antecedente penale în evidențele oficiale. Reabilitarea produce consecințe juridice importante, inclusiv posibilitatea de a accesa anumite drepturi sau activități pentru care absența cazierului este o condiție esențială. Măsura nu modifică însă realitatea faptelor din trecut și nici nu schimbă caracterul definitiv al hotărârii de condamnare pronunțate la momentul respectiv.

