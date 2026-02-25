Acasă » Știri » Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile

Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile

De: Irina Vlad 25/02/2026 | 16:42
Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile
Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile/ sursă foto: Barny Dillarstone

Un bărbat a decis să arunce o cameră specială pe fundul Mării Bali, iar descoperirile sale au devenit subiect de studiu pentru oamenii de știință. El nu este primul care a venit cu această idee, mulți alții fiind suficient de curioși în trecut încât să arunce o cameră GoPro sau alte camere similare în ocean pentru a vedea ce se ascunde acolo. 

YouTuberul Barny Dillarstone a decis să călătorească la Nusa Penida, o insulă indoneziană situată lângă Bali, explicând că aceasta este cunoscută sub numele de „Insula Magiei Negre”. El a afirmat că zona are o istorie în care ar fi implicați demoni și practici de vrăjitorie, fiind „înconjurată de un ocean furios care se poate transforma într-o secundă”.

Ce sa descoperit vloggerul în imaginile de pe camera de filmat

Explicând că a învățat să se scufunde în această zonă, el a dezvăluit, de asemenea, că primele câteva dăți când a aruncat camere de luat vederi în mare au fost în această zonă, deoarece Barny Dillarstone era disperat să găsească o specie nouă pentru știință. Acum însă, el a spus că, deși se consideră curajos și ușor înconștient încât să arunce o cameră la sute de metri adâncime, nu are regrete, deoarece a reușit să înregistreze primele imagini cu cel puțin două specii mari de apă adâncă înotând în sălbăticie, printre altele.

Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile/ sursă foto: Barny Dillarstone

Folosind noua cameră subacvatică, youtuberul a reușit să surprindă două specii de adâncime care se plimbau prin zonă. Prima specie surprinsă de cameră a fost rechinul spurdog, o specie de rechin cunoscută și sub numele de rechin câine.

Acești rechini se identifică prin spinii netezi ai înotătoarei dorsale, dinții de dimensiuni similare, ochii mari și prezența unui spin în partea din față a fiecărei înotătoare dorsale. Spre deosebire de rechinii terestri, cum ar fi marele rechin alb, dinții lor nu sunt construiți pentru a „tăia”, a spus creatorul de conținut, deoarece aceștia tind mai degrabă să prindă și să răsucească prada.

„Acest rechin are un corp zvelt, bot scurt, aripioare dorsale foarte înalte și erecte, cu vârfuri palide și spini dorsali lungi, și o aripioară sau coadă cu o margine albă largă și fără pete întunecate. Ochii lor enormi absorb atât de mult din imagine încât, atunci când sunt iluminați, probabil că văd doar un obiect mare și strălucitor, mai degrabă decât detalii care ar putea declanșa prudența”, a spus vloggerul Barny.

„Aceasta poate fi prima înregistrare video a acestei specii”

Mai târziu, în videoclip, Barny a explicat că pe parcursul întregii coborâri, a apărut în mod repetat un animal mare, aplatizat, dar nu semăna cu nimic din ce văzuse până atunci. La o mai atentă analiză a observat că era, de fapt, o pisică de mare, iar capul și botul semănau cu cele ale pisicilor de mare de apă puțin adâncă.

„La fel ca în cazul observării pisicii de mare cu aripioare înalte din vest, această descoperire este deosebit de interesantă, deoarece este probabil ca aceasta să fie prima înregistrare video a acestei specii în mediul natural”, a remarcat YouTuberul.

Barny a explicat că creatura avea spini veninoși pe coadă. El a adăugat că cele mai interesante creaturi pe care le-a găsit în ocean apar noaptea, afirmând că rechinii mici pe care i-a înregistrat în timpul zilei nu sunt decât o mică gustare pentru prădătorii care domină cu adevărat adâncul mării.

Secretul Stonehenge stă într-un grăunte de nisip! Misterul vechi de 5.000 de ani este acum mai aproape de a fi elucidat

O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le verifici bine
Știri
Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le verifici…
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ
Știri
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat...
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe...
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul...
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
go4it.ro
Actriță faimoasă, la un pas de faliment: „Am fost șomeră 10 luni”
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le ...
Mașinile din România care au cei mai mulți kilometri dați înapoi. Modelele pe care trebuie să le verifici bine
Ce a făcut premierul Bolojan după ordonanțele de ieri. A fugit câteva ore din București pentru ziua ...
Ce a făcut premierul Bolojan după ordonanțele de ieri. A fugit câteva ore din București pentru ziua unui prieten din partid
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile ...
Vești proaste pentru Mario Iorgulescu, după aparițiile sale publice. Soarta lui se află în mâinile magistraților ICCJ
Zodiile care vor avea câștiguri uriașe de bani în următoarele două luni. Norocul le bate la ușă
Zodiile care vor avea câștiguri uriașe de bani în următoarele două luni. Norocul le bate la ușă
(P) Ce cadouri le aduce adulților Iepurașul? Idei potrivite de Paști
(P) Ce cadouri le aduce adulților Iepurașul? Idei potrivite de Paști
Vezi toate știrile
×