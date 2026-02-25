Acest vlogger a aruncat o cameră GoPro în mare și a filmat ceva UNIC în istoria omenirii. Acestea sunt imaginile

Un bărbat a decis să arunce o cameră specială pe fundul Mării Bali, iar descoperirile sale au devenit subiect de studiu pentru oamenii de știință. El nu este primul care a venit cu această idee, mulți alții fiind suficient de curioși în trecut încât să arunce o cameră GoPro sau alte camere similare în ocean pentru a vedea ce se ascunde acolo.

YouTuberul Barny Dillarstone a decis să călătorească la Nusa Penida, o insulă indoneziană situată lângă Bali, explicând că aceasta este cunoscută sub numele de „Insula Magiei Negre”. El a afirmat că zona are o istorie în care ar fi implicați demoni și practici de vrăjitorie, fiind „înconjurată de un ocean furios care se poate transforma într-o secundă”.

Ce sa descoperit vloggerul în imaginile de pe camera de filmat

Explicând că a învățat să se scufunde în această zonă, el a dezvăluit, de asemenea, că primele câteva dăți când a aruncat camere de luat vederi în mare au fost în această zonă, deoarece Barny Dillarstone era disperat să găsească o specie nouă pentru știință. Acum însă, el a spus că, deși se consideră curajos și ușor înconștient încât să arunce o cameră la sute de metri adâncime, nu are regrete, deoarece a reușit să înregistreze primele imagini cu cel puțin două specii mari de apă adâncă înotând în sălbăticie, printre altele.

Folosind noua cameră subacvatică, youtuberul a reușit să surprindă două specii de adâncime care se plimbau prin zonă. Prima specie surprinsă de cameră a fost rechinul spurdog, o specie de rechin cunoscută și sub numele de rechin câine.

Acești rechini se identifică prin spinii netezi ai înotătoarei dorsale, dinții de dimensiuni similare, ochii mari și prezența unui spin în partea din față a fiecărei înotătoare dorsale. Spre deosebire de rechinii terestri, cum ar fi marele rechin alb, dinții lor nu sunt construiți pentru a „tăia”, a spus creatorul de conținut, deoarece aceștia tind mai degrabă să prindă și să răsucească prada.

„Acest rechin are un corp zvelt, bot scurt, aripioare dorsale foarte înalte și erecte, cu vârfuri palide și spini dorsali lungi, și o aripioară sau coadă cu o margine albă largă și fără pete întunecate. Ochii lor enormi absorb atât de mult din imagine încât, atunci când sunt iluminați, probabil că văd doar un obiect mare și strălucitor, mai degrabă decât detalii care ar putea declanșa prudența”, a spus vloggerul Barny.

„Aceasta poate fi prima înregistrare video a acestei specii”

Mai târziu, în videoclip, Barny a explicat că pe parcursul întregii coborâri, a apărut în mod repetat un animal mare, aplatizat, dar nu semăna cu nimic din ce văzuse până atunci. La o mai atentă analiză a observat că era, de fapt, o pisică de mare, iar capul și botul semănau cu cele ale pisicilor de mare de apă puțin adâncă.

„La fel ca în cazul observării pisicii de mare cu aripioare înalte din vest, această descoperire este deosebit de interesantă, deoarece este probabil ca aceasta să fie prima înregistrare video a acestei specii în mediul natural”, a remarcat YouTuberul.

Barny a explicat că creatura avea spini veninoși pe coadă. El a adăugat că cele mai interesante creaturi pe care le-a găsit în ocean apar noaptea, afirmând că rechinii mici pe care i-a înregistrat în timpul zilei nu sunt decât o mică gustare pentru prădătorii care domină cu adevărat adâncul mării.

