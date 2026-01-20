Acasă » Știri » O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 15:20
O femeie a făcut achiziția vieții ei la un târg de vechituri. Ea a cumpărat o pereche de cercei cu o sumă extrem de mică, un dolar, dar a avut surpriza să constate că aceștia valorau mult mai mult. Bijuteriile aveau o piatră prețioasă turcoaz și erau din aur galben de 18 karate.

Aceștia se vând de obicei la un preț de aproximativ 3.320 de dolari. Acasă, femeia a constatat că cerceii sunt marcați cu marca producătorului și sunt într-o stare excelentă, chiar dacă sunt second-hand. Deloc surprinzător, nu doar familia a fost uluită de descoperirea la preț redus. La urma urmei, femeia a reușit să transforme niște bănuți în mii de dolari, doar cumpărând de la un târg de vechituri.

Online, piesa este descrisă astfel: „Design uimitor, realizat din aur galben de 18 karate. Bijuteria evidențiază pietre prețioase turcoaz, tăiate cabochon și montate într-un design curbat, în relief. Acești cercei au un farmec vintage, deoarece turcoazul completează perfect aurul galben”.

Ce au spus oamenii despre cerceii achiziționați de femeie

Întâmplarea a făcut înconjurul lumii. Internauții s-au declarant teribil de încântați de cerceii vintage, în stil Victorian, cumpărați de femeie la preț de chilipir. Comentariile nu au întârziat să apară. Mulți au felicitat-o pe femeie pentru achiziția făcută, una care merită toți banii. Prețul i-a lăsat fără cuvinte pe toți, așa că nu ne-am mira dacă târgurile ar fi, în curând, luate cu asalt.

„Piatra este autentică! Sunt superbi” , a spus unul. Un altul a adăugat: „O descoperire vintage frumoasă”, a adăugat altul. „Aceștia sunt din anii ’60 -70 și au fost fabricați în Italia”, a venit cineva cu precizări.
„Par să aibă mici și frumoase pietre turcoaz italienești cabochon, montate în niște țepi mici, concepute să arate ca niște flori minuscule. Vă rog să le testați”, a comentat altul.

Târgurile vintage ascund, de multe ori, adevărate comori. Aici poți găsite de la tablouri la obiecte de mobilier la prețuri reduse. Totul e să ai răbdare să cauți printre exponate și să nu pleci repede către o altă activitate. Majoritatea obiectelor întâlnite aici ascund, de asemenea, multe povești. Ele spun, de fapt, multe despre primii lor proprietari.

