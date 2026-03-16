Oscar 2026: Care sunt vedetele care au părut mai slabe decât de obicei la gala de anul acesta. Fanii sunt îngrijorați

De: Daniel Matei 16/03/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Gala de decernare a Premiilor Oscar 2026 a avut loc duminică la Los Angeles, iar pe lângă discuțiile legate de premiile în sine, internetul s-a umplut de imagini și comentarii legate de aspectul fizic al unora dintre vedetele prezente la eveniment.

Pentru că în ultimii ani moda medicamentelor pentru slăbit a cucerit tot mai multe staruri de la Hollywood, era de așteptat ca și anul acesta să apară discuții referitoare la vedete care par mult prea slabe. Și acest lucru s-a întâmplat.

Demi Moore, Emma Stone și Nicole Kidman s-au numărat printre vedetele care au arătat deosebit de slabe în timp ce au pășit pe covorul roșu. Alături de ele, printre vedetele considerate excesiv de slabe s-au numărat Barbie Ferreira, precum și Kathy Bates și Melissa McCarthy – ambele fiind, timp de mulți ani, renumite pentru formele lor mai rubensiene.

Nicole Kidman. Sursa: Profimedia
Ozempic, tot mai folosit la Hollywood

Mai multe surse au declarat pentru Page Six că până și vedetele deja slabe iau acum așa-numitele microdoze, sau doze „pentru bebeluși” de Ozempic sau alte medicamente pentru slăbit, în cantități mai mici decât doza terapeutică aprobată de FDA. De obicei, pacienții încep cu injecții de 0,25 ml în prima lună și cresc doza de acolo.

„Există acum o stigmatizare legată de orice greutate”, a declarat un stilist și fost redactor Vogue pentru Page Six.

„Clientele mele… iau microdoze de GLP 1 (medicamente de tip Ozempic, n. red.) de mult timp. Pozitivitatea corporală a dispărut din momentul în care GLP-urile au început să inunde piața. Costă mai puțin să microdozezi, este mai tolerabil pentru corpul tău, și îți permiți să mănânci”, a explicat un dermatolog de top de la Hollywood, sub protecția anonimatului.

Demi Moore. Sursa: Profimedia
Nutriționista Jess Baker, specialistă în nutriție, a declarat că a observat recent „semne vizibile de atrofie musculară la mai multe vedete, acolo unde aceasta nu era prezentă înainte, tâmple scobite, clavicule vizibile, omoplați ieșiți în afară”.

„Într-un cadru clinic, aceste schimbări față de valorile inițiale sunt un motiv de alarmă. Ele pot indica malnutriție, ceea ce înseamnă că organismul nu primește suficient din ceea ce are nevoie pentru a funcționa”, a spus Baker.

Un stilist de top a declarat că specialiștii care îmbracă vedetele se află într-o poziție dificilă în acest moment. Își doresc ca clientele lor să arate cât mai bine, dar își doresc și să fie sănătoase.

„Nu le poți spune acestor actrițe că sunt prea slabe. Vor spune doar, că o altă actriță este mai slabă!”, atrage atenția el.

Tags:

Recomandarea video

