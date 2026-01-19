Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie

„Blue Monday” sau „Lunea albastră”, cunoscută și ca fiind cea mai deprimantă zi a anului, a devenit un trend online în ultimii ani. Multe persoane consideră că cea de-a treia zi de luni dintr-un an calendaristic este cea mai neplăcută zi, dar cât este de adevărată această afirmație, de fapt?

Deși poate părea că are un lucru real la bază, mai ales după ani dificili, cum a fost 2025, așa cum era de așteptat, conceptul nu are nimic științific în el, scrie BBC.

Se pare că numele a fost inventat de psihologul Cliff Arnall în 2004 și cade în a treia zi de luni din ianuarie, în fiecare an. Teoria a fost contestată de-a lungul anilor. Totul pare a fi, de fapt, o strategie comercială. Psihologul a venit cu această idee după ce o companie de turism i-a cerut o „formulă științifică” pentru depresia legată de luna ianuarie.

Dr. Philip Clarke, lector în psihologie la Universitatea din Derby, este de acord cu cei care se opun ideii potrivit căreia a treia zi de luni din an e cea mai deprimantă.

„Am început să mă pronunț împotriva Lunii Albastre când am văzut că firmele încercau să o folosească drept scuză pentru a vinde lucruri. Pot înțelege de ce oamenii se simt deprimați în ianuarie, tocmai ai trecut de Crăciun – petreci mult timp cu familia, te răsfeți prea mult și afară e mult mai întuneric. Lucrul cheie de reținut este că Lunea Albastră nu este dovedită științific, nu există nici măcar dovezi că în ianuarie se înregistrează o creștere a problemelor de sănătate mintală, deși așa pare. Dar Lunea Albastră îi face pe oameni să aibă acele conversații dificile despre depresie și anxietate și despre ce poți face de fapt pentru a ajuta. Cred că acesta este un beneficiu cu adevărat puternic care vine odată cu asta”, explică el.

Ce spun specialiștii români despre Blue Monday

Psihologul Radu Leca spune și el, pentru Digi24, că termenul nu are nicio bază științifică.

„Din punctul meu de vedere, termenul, cât și semnificația acestei zile nu are nicio valoare. Blue Monday reprezintă o formă de manipulare a unei mase uriașe de oameni. Avem de-a face cu o zi la fel ca oricare alta, însă numită în acest fel doar cu scop publicitar. Odată cu această denumire, deja comercială, pot crește anumite tipuri de vânzări la nivel mondial, deoarece se vor căuta cadouri simbolice și se vor organiza evenimente tocmai pentru a sublinia acest eveniment”, spune acesta.

