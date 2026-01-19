Acasă » Știri » Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt. Călin Donca nu a mai putut răbda și i-a dat ‘fatala’ lui Boureanu

19/01/2026 | 09:58
Competiția Survivor 2026 este încă la început, însă primele tensiuni deja au fost marcate. Echipa Faimoșilor pare măcinată de conflicte interne, iar cel mai aprig este între Călin Donca și Cristian Boureanu. Ambii se cred „masculii alfa” ai grupului și își dispută puterea și influența. Însă, în realitate, tribul este condus din umbră de o a treia persoană.

Deși este abia a doua săptămână de concurs, Călin Donca și Cristian Boureanu și-au încordat serios mușchii la Survivor. Tensiunile au atins cote alarmante în echipa Faimoșilor, iar la ultimul consiliu atmosfera a devenit tensionată. Înainte a-și exprima votul, Călin Donca și Cristian Boureanu și-au aruncat critici și reproșuri grele.

Ei bine, în timp ce Călin Donca și Cristian Boureanu își dispută supremația, în realitate un al treilea personaj trage, de fapt, toate sforile și este cu adevărat liderul grupului. Tăcut, din umbră, acesta conduce tribul Faimoșilor și îi lasă pe cei doi masculi să se certe între ei.

Gabi Tamaș conduce din umbră tribul Faimoșilor

Ei bine, cel care conduce, din umbră, tribul Faimoșilor este Gabi Tamaș. Se pare că fotbalistul este adevăratul creier al grupului, iar asta a recunoscut-o chiar și Călin Donca. Afaceristul a realizat care sunt, de fapt, pozițiile fiecăruia și se amuză pe seama lui Cristian Boureanu.

„Cristi are o întrecere cu persoana care el crede și vede că are influență asupra grupului. Gabi este o persoană care conduce grupul din umbră, mă sfătuiesc cu el la majoritatea lucrurilor pe care le fac pentru că am nevoie de părerea lui. Doar că nu prea mă sfătuiesc eu cu Cristi, deși ar avea experiența necesară, dacă îl întrebi ceva, în primul rând, durează mult până termină ce are de spus și, în al doilea rând, începe și face el.

El vrea să aibă influență asupra grupului, el vrea să conducă, să decidă cine pleacă, cine vine. E cumva normal, a avut o funcție importantă în țara noastră, a fost deputat, a avut un cuvânt de spus în numele țării. Și, cumva, a venit aici și, deși este cel mai în vârstă, să conducă grupul în stânga și în dreapta. Și apoi mă vede pe mine, care îi stau în cale și, nah, vrea cumva să mă dea deoparte”, a mărturisit Călin Donca, la Survivor 2026.

Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache

Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026

