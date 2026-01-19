Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026

O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 6 al competiției, din data de 17 ianuarie, Iulia Istrate a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Câți bani a primit de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026?

Echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă, numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul concurent nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea: Alberto, în acest caz.

Astfel, Războinicii au hotărât ca duelul să se dea între Nicky Salman și Iulia Istrate.

Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1

Confruntarea dintre Niky Salman și Iulia Istrate s-a încheiat cu scorul de 2-0, în favoarea lui Niky. Astfel, după doar două săptămâni de competiție, Iulia a părăsit Survivor 2026.

„Îmi pare rău că nu am rezistat mai mult. Se pare că nu am fost atât de puternică cât m-am considerat”, a spus Iulia, la finalul duelului.

Lupta nu a fost una deloc ușoară, iar ambele Războinice au încercat din răsputeri să-și păstreze locul în competiție. Din păcate, norocul nu a fost alături de Iulia Istrate, așa că aceasta a părăsit competiția, cu ochii în lacrimi. Înainte ca flacăra ei să fie stinsă, Iulia a avut de transmis un mesaj emoționant pentru copiii săi.

„Sper că sunteți mândri de mami. Să știți că orice luptă în viața asta nu se termină rău, totul merge spre bine. Iar acum mama nu a terminat rău, ci spre bine. Vine mami acasă lângă voi și vă iubesc. Știu că m-ați încurajat foarte mult și vă mulțumesc din suflet”, a spus Războinica.

Traseul luliei Istrate la Survivor 2026 s-a încheiat după două săptămâni de competiție. Iar potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare săptămână petrecută în joc, Războinica a încasat câte 1.500 euro. Astfel, aceasta plecă acasă, după două săptămâni, cu 3.000 euro.

Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache

Concurenta care s-a îndrăgostit de Aris Eram la Survivor. După Laura Giurcanu, a mai făcut o victimă la Antena 1