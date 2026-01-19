Acasă » Știri » Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026

Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026

De: Alina Drăgan 19/01/2026 | 08:40
Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026
Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1 /Foto: Captură Antena 1

O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 6 al competiției, din data de 17 ianuarie, Iulia Istrate a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Câți bani a primit de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026?

Echipa Războinicilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă, numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul concurent nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea: Alberto, în acest caz.

Astfel, Războinicii au hotărât ca duelul să se dea între Nicky Salman și Iulia Istrate.

Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1

Confruntarea dintre Niky Salman și Iulia Istrate s-a încheiat cu scorul de 2-0, în favoarea lui Niky. Astfel, după doar două săptămâni de competiție, Iulia a părăsit Survivor 2026.

„Îmi pare rău că nu am rezistat mai mult. Se pare că nu am fost atât de puternică cât m-am considerat”, a spus Iulia, la finalul duelului.

Iulia Istrate, eliminată de la Survivor 2026

Lupta nu a fost una deloc ușoară, iar ambele Războinice au încercat din răsputeri să-și păstreze locul în competiție. Din păcate, norocul nu a fost alături de Iulia Istrate, așa că aceasta a părăsit competiția, cu ochii în lacrimi. Înainte ca flacăra ei să fie stinsă, Iulia a avut de transmis un mesaj emoționant pentru copiii săi.

„Sper că sunteți mândri de mami. Să știți că orice luptă în viața asta nu se termină rău, totul merge spre bine. Iar acum mama nu a terminat rău, ci spre bine. Vine mami acasă lângă voi și vă iubesc. Știu că m-ați încurajat foarte mult și vă mulțumesc din suflet”, a spus Războinica.

Traseul luliei Istrate la Survivor 2026 s-a încheiat după două săptămâni de competiție. Iar potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare săptămână petrecută în joc, Războinica a încasat câte 1.500 euro. Astfel, aceasta plecă acasă, după două săptămâni, cu 3.000 euro.

Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache

Concurenta care s-a îndrăgostit de Aris Eram la Survivor. După Laura Giurcanu, a mai făcut o victimă la Antena 1

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Știri
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026
Știri
Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum...
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
Promotor.ro
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această săptămână. Prețurile, sub pragul de 50 de lei
go4it.ro
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această...
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026
Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie
Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt. Călin Donca nu a mai putut răbda și i-a dat ‘fatala’ ...
Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt. Călin Donca nu a mai putut răbda și i-a dat ‘fatala’ lui Boureanu
Cel mai tare test psihologic | Alege o frunză și vei afla care este, de fapt, puterea ta ascunsă
Cel mai tare test psihologic | Alege o frunză și vei afla care este, de fapt, puterea ta ascunsă
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Vezi toate știrile
×