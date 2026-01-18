Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană

Competiția Survivor scoate ce e mai rău din concurenți și reușește să îi pună în situații greu de dus. Recent, o concurentă a mărturisit că nu mai rezistă în aceste condiții extreme. Toate detaliile în articol.

Ediția de ieri, 17 ianuarie 2026, a fost una extrem de grea pentru concurenți. Războinicii au avut cea mai grea noapte de până acum, friguroasă și ploioasă. Astfel, nu au reușit să se odihnească sau să se usuce.

Primul abandon de la Survivor 2026

Lipsa somnului și condițiile extreme pe care au fost nevoiți să le suporte au dus deja la un prim abandon. Iulia Istrate, Războinică, a recunoscut că acea noapte a dat-o peste cap și deja se gândește la plecare.

„Ploaia nu se mai oprea. Eram uzi leoarcă. Parcă tot mai mult mă trage gândul să plec acasă. Mi-e foarte frig și încep să mă enervez rău. La așa ceva nu m-am așteptat. A fost o noapte furtunoasă. Nasoală rău! Cred că e cea mai urâtă noapte avută în viața mea. Ploaia nu se mai oprea. (…) Eram uzi leoarcă. A fost îngrozitor, deci chiar pot să zic că la așa ceva nu m-am așteptat.”, a declarat Iulia Istrate.

Concurenta Războinicilor a mărturisit că nu reușește să se adapteze acestor condiții iar dorința de a pleca acasă crește pe zi ce trece.

„Nu am reușit să mă acomodez în totalitate cu ploile, cu hainele ude, cu sănătatea. (…) Chiar am încercat să pun în balanță și parcă tot mai mult mă trage gândul să plec acasă.”, a continuat Iulia Istrate

