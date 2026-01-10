Acasă » Știri » Iulia Istrate, în lacrimi la Survivor 2026: „Ei nu au cum să înțeleagă…”

Iulia Istrate, în lacrimi la Survivor 2026: „Ei nu au cum să înțeleagă…"

De: Simona Tudorache 10/01/2026 | 13:02
Iulia Istrate, în lacrimi la Survivor 2026: „Ei nu au cum să înțeleagă...”
Iulia Istrate a cedat la Survivor, după întrecerea dintre Faimoși și Războinici. Ea s-a declarat dezamăgită de evoluția pe care a avut-o în concurs și suferă că și-a mâhnit familia. Iulia pune totul pe lipsa hranei. Concurenta a fost nevoită să se hrănească doar cu cocos, dar speră să vină și vremuri mai bune.

Aseară, Adi Vasile s-a întâlnit pentru prima dată cu cei 24 de concurenți și le-a oferit bandanele care marchează oficial intrarea lor în competiție. Motivați de gândul că aceasta este șansa lor, au intrat direct pe traseu într-un joc pentru foc, câștigat de către Faimoși. Și cea de-a doua probă a serii a fost marcată tot de o victorie roșie, la capătul unei provocări intense. Tot atunci, triburile au ajuns pe insulele lor și au descoperit locul care le va fi casă în următoarele luni. Au înțeles că trebuie să muncească pentru orice formă de confort și că nimic nu se obține ușor în Survivor.

Iulia Istrate, în lacrimi la Survivor 2026

Iulia Istrate, care are 32 de ani și lucrează ca bucătar, a lăsat lacrimile să curgă la capătul unui meci cu o miză mare. Războinica suferă pentru înfrângerea trăită și speră într-o victorie viitoare.

„Ce pot să spun este că eu sunt foarte frustrată. De obicei, sunt acel gen de om care vrea să câștige, și când nu îi iese, simte frustrare în interior. Eu recunosc, îmi asum și mereu voi fi reală. Cel mai tare mă frustrează că acest meci era dedicat familiei mele, și nu am reușit. Ei sunt foarte mândri de mine și întotdeauna am spus că vreau să le fiu un exemplu. Să le arăt că atunci când îți dorești să lupți, lupți, orice ar fi. Eu le voi arăta că voi lupta mâine. Ei nu au cum să înțeleagă ce se întâmplă aici, trăirile pe care le am. Eu simt foamea. Astăzi am venit cu stări de rău, probabil am mâncat prea mult cocos. Nu sunt obișnuită să mănânc, nu am mâncat niciodată în viața mea, până să ajung aici. Sper să reușim să aprindem focul, să ne facem măcar orezul”, a declarat Iulia Istrate.

Cum au reacționat Războinicii după ce au pierdut în fața Faimoșilor

Andrei Beluț nu a avut prea multe să își reproșeze. În opinia lui, au fost mai mulți factori care au dus la acel deznodământ.

  „S-au acumulat toate, lipsa hranei, lipsa focului și chiar mă simt dezamăgit de mine, că nu am putut să câștig primul meci, pe care voiam să îl dedic prietenilor și familiei. Eu consider că toți am fost buni, atât ei, cât și noi”, a spus el.

Călin Donca regretă că s-a certat cu Cristi Boureanu

Alberto Hangan l-a avut adversar pe Cristian Boureanu, care a reușit să câștige întrecerea, deși între ei există o diferență de 14 ani.

„Cristian a revenit și a câștigat punctul. Sunt foarte dezamăgit, am dat totul, dăm vina pe ghinion. A fost presiune și la primele lovituri, ultima nu a vrut să intre”, a spus el.

Călin Donca a ținut să își ceară iertare pentru ieșirea pe care a avut-o față de Cristian Boureanu. Afaceristul a recunoscut că acel schimb aprins de replici nu îl onorează și că va fi mai atent pe viitor.

„Vreau să îmi cer certare pentru ieșirea pe care am avut-o față de Cristian. El știe foarte bine că ne certăm dimineața, dar la finalul zilei regula este să ne împăcăm. Promit că nu o să mai răspund la nicio înțepătură, cam asta a fost dimineață, pentru binele echipei și pentru copiii care mă urmăresc, știu că trebuie să dau un exemplu frumos mai departe”, a precizat Donca.

×