De ce Aris Eram refuză să își dea jos tricoul la Survivor 2026. Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani: „A zis că trebuie...”

Aris Eram a ajuns din nou în atenția publicului după ce Adi Petre, eliminat recent din competiţia Survivor, a povestit la Neatza cu Răzvan și Dani un episod din Dominicană care l-a avut în centru pe fiul Andreei Esca.

Revenit în țară, acesta a vorbit deschis despre experiența trăită și despre relațiile formate în joc, inclusiv despre discuțiile avute cu Aris.

De ce Aris Eram refuză să își dea jos tricoul la Survivor 2026

Adi Petre: „M-am înțeles foarte bine cu Aris.” Dani Oțil: „Crezi că mai rezistă?” Adi Petre: „Mai rezistă, acum să vedem dacă își mai dă tricoul ăla jos. I-am zis: dă-ți, frate, tricoul ăla jos. Intri în apă, intri în noroi, stai cu tricoul pe tine. A zis ‘trebuie să mai stau o lună să mai slăbesc și eu’. Au trecut două luni, frate. Cât mai stai?”

Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani

Adi Petre a părăsit competiția în ediția din 22 februarie 2026, după un duel decisiv cu Lucian Popa, într-o seară marcată de accidentări și tensiuni în tabăra Războinicilor. Eliminarea sa a venit în urma voturilor colegilor, iar fostul fotbalist a declarat ulterior că dorul de familie și oboseala acumulată au început să-l apese.

În ceea ce îl privește pe Aris Eram, acesta continuă competiția și rămâne unul dintre concurenții activi ai sezonului Survivor România 2026, fiind implicat în probe și în dinamica tribului său.

