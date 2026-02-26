Acasă » Știri » De ce Aris Eram refuză să își dea jos tricoul la Survivor 2026. Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani: „A zis că trebuie…”

De ce Aris Eram refuză să își dea jos tricoul la Survivor 2026. Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani: „A zis că trebuie…"

De: David Ioan 26/02/2026 | 10:55
Aris Eram a ajuns din nou în atenția publicului după ce Adi Petre, eliminat recent din competiţia Survivor, a povestit la Neatza cu Răzvan și Dani un episod din Dominicană care l-a avut în centru pe fiul Andreei Esca.

Revenit în țară, acesta a vorbit deschis despre experiența trăită și despre relațiile formate în joc, inclusiv despre discuțiile avute cu Aris.

Adi Petre: „M-am înțeles foarte bine cu Aris.”

Dani Oțil: „Crezi că mai rezistă?”

Adi Petre: „Mai rezistă, acum să vedem dacă își mai dă tricoul ăla jos. I-am zis: dă-ți, frate, tricoul ăla jos. Intri în apă, intri în noroi, stai cu tricoul pe tine. A zis ‘trebuie să mai stau o lună să mai slăbesc și eu’. Au trecut două luni, frate. Cât mai stai?”

Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani

Adi Petre a părăsit competiția în ediția din 22 februarie 2026, după un duel decisiv cu Lucian Popa, într-o seară marcată de accidentări și tensiuni în tabăra Războinicilor. Eliminarea sa a venit în urma voturilor colegilor, iar fostul fotbalist a declarat ulterior că dorul de familie și oboseala acumulată au început să-l apese.

În ceea ce îl privește pe Aris Eram, acesta continuă competiția și rămâne unul dintre concurenții activi ai sezonului Survivor România 2026, fiind implicat în probe și în dinamica tribului său.

