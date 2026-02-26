Doliu în lumea fotbalului! A murit Ilhan Mustafa, fostul jucător legendar de la Farul Constanța

Fost jucător emblematic al Farului Constanța și fost director al Palatului Copiilor, Ilhan Mustafa, a murit la vârsta de 73 de ani.

Lumea fotbalului este în doliu după ce informația a fost confirmată de club pe rețelele de socializare.

Reprezentanții Farului au transmis un mesaj emoționant, în care au subliniat rolul important pe care Mustafa l-a avut în istoria echipei:

„Farul Constanța anunță cu regret trecerea în neființă a lui Ilhan Mustafa, unul dintre cei mai apreciați și iubiți jucători din istoria clubului. Fundaș dreapta în una dintre cele mai frumoase echipe din istoria Farului, locul 4 în ediția 1973/1974, Ilhan Mustafa a debutat în tricoul alb-albastru în 1970, iar apoi a jucat din nou pentru Farul între 1974-1981, unde, așa cum avea să declare, ‘a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele’. Mereu în inima noastră! Condoleanțe familiei!”.

Potrivit ProSport, cariera lui Ilhan Mustafa a început devreme, la AS Armata Marină Mangalia, unde a debutat la doar 15 ani. La 16 ani evolua deja la echipa de seniori în Divizia C, iar în 1970, la 17 ani, ajungea la Farul Constanța.

Acesta a mai trecut pe la Portul Constanța și Victoria Roman, însă perioada petrecută la Farul a rămas cea mai importantă din cariera sa, fiind considerat unul dintre cei mai buni fundași dreapta ai clubului.

După retragerea din fotbal, la 31 de ani, Mustafa a continuat să fie implicat în activități educaționale și sportive. În 2005 a devenit director al Palatului Copiilor din Constanța, funcție pe care a ocupat-o până în 2014, fiind apreciat pentru implicarea sa în formarea tinerilor.

Performanțele sale din anii ’70 rămân memorabile, contribuind la cel mai bun rezultat al Farului din acea perioadă, locul 4 în sezonul 1973/1974.

Comunitatea turcă din România a transmis, la rândul ei, un mesaj de condoleanțe