Acasă » Știri » De ce a vrut Adi Petre să iasă din competiția Survivor, de fapt. Prin ce trecea noaptea: „Valorile mele sunt clare”

De ce a vrut Adi Petre să iasă din competiția Survivor, de fapt. Prin ce trecea noaptea: „Valorile mele sunt clare”

De: Iancu Tatiana 26/02/2026 | 12:01
De ce a vrut Adi Petre să iasă din competiția Survivor, de fapt. Prin ce trecea noaptea: „Valorile mele sunt clare”
Adrian Petre a făcut parte din echipa ”Războinicilor” de la Survivor 2026/ sursă foto: social media

Duminica trecută, în ultima ediție difuzată a emisiunii Survivor, tribul care a rămas cu un concurent în minus a fost cel al Războinicilor. Concurentul care a părăsit competiția este Adrian Petre, după ce acesta a pierdut proba duelului de eliminare împotriva lui Lucian Popa. Parcursul său în cadrul emisiunii a luat sfârșit, dar acesta nu a ezitat să vorbească despre experiența pe care avut-o, dar și care a fost motivul principal pentru care acesta a vrut să fie eliminat.

După această perioadă petrecută în Republica Dominicană, războinicul Adrian Petre a revenit în România și a făcut declarații în care a spus cum a fost relația dintre el și restul concurenților, dar și de ce acesta a vrut să părăsească concursul. Fostul fotbalist a recunoscut că a legat conexiuni cu colegii din competiție, dar nu cu toți, și consideră că acest lucru este mutual.

De ce a vrut Adi Petre să iasă din competiția Survivor

Adrian Petre a făcut mărturisiri despre ce s-a întâmplat și ce a condus la dorința sa de a pleca de la Survivor 2026, de fapt. Principalul motiv a fost melancolia apărută în lipsa celor dragi.

„Cele mai grele momente nu au fost neapărat probele, ci nopțile, unde interveneau foamea, oboseala și dorul… Mai ales dorul de familie! Fizic am fost pregătit, sportul m-a învățat să duc durerea. Psihic însă, cea mai grea probă a reprezentat-o dorul de soția și de fetița mea”, a spus acesta pentru Libertatea.

Adrian Petre și soția sa. SURSA FOTO: Social media
Adrian Petre și soția sa. SURSA FOTO: Social media

Fostul concurent a mai spus și cum a realizat care este adevărata bogăție a unui om, acesta aflându-se la mii de km distanță de casă.

„Un moment simplu… o seară în care stăteam pe plajă și mă gândeam că timpul trece și eu nu sunt lângă ele. Atunci am realizat că nicio competiție nu e mai importantă decât familia mea! Dorul s-a transformat într-o nevoie puternică de a fi acasă”, a declarat fostul concurent.

Regretul care îi stă în minte lui Adi Petre

După o perioadă în care a împărțit aproape totul cu colegii săi de trib, Adrian Petre consideră că unele apropieri cu aceștia merită să continue și în viitor.

„La Survivor, legăturile sunt intense, pentru că trăiești totul la maximum. Cu unii am creat conexiuni reale și știu sigur că vom rămâne apropiați. Cu alții probabil că relația va rămâne la nivel de respect reciproc. Așa e în competiții: nu poți rezona cu toată lumea, dar important e să pleci împăcat”, a spus Adrian Petre.

„Nu am niciun regret. Am dat tot ce am avut la Survivor! Poate doar regret că nu am putut împărți mai multe victorii cu echipa, însă plec împăcat”, a mai adăugat Adrian Petre.

Citește și:

De ce Aris Eram refuză să își dea jos tricoul la Survivor 2026. Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani: „A zis că trebuie…”

Ce face Laura Giurcanu în timp ce sora ei luptă la Survivor. Telefonul influenceriței, în centrul atenției

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”
Știri
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un…
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Știri
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de…
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict...
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Gandul.ro
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat...
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui
Digi 24
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a...
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România....
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și...
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Gandul.ro
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un ...
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”
Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește ...
Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea”
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și ...
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
S-a căsătorit în mare secret! Influencerița implicată în scandalul momentului a spus „Da!” ...
S-a căsătorit în mare secret! Influencerița implicată în scandalul momentului a spus „Da!” la starea civilă. Primele imagini de la eveniment
Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit ...
Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit lui Adrian Cuculis
Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. ...
Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. Ce i-a transmis cântăreața
Vezi toate știrile
×