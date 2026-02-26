De ce a vrut Adi Petre să iasă din competiția Survivor, de fapt. Prin ce trecea noaptea: „Valorile mele sunt clare”

Duminica trecută, în ultima ediție difuzată a emisiunii Survivor, tribul care a rămas cu un concurent în minus a fost cel al Războinicilor. Concurentul care a părăsit competiția este Adrian Petre, după ce acesta a pierdut proba duelului de eliminare împotriva lui Lucian Popa. Parcursul său în cadrul emisiunii a luat sfârșit, dar acesta nu a ezitat să vorbească despre experiența pe care avut-o, dar și care a fost motivul principal pentru care acesta a vrut să fie eliminat.

După această perioadă petrecută în Republica Dominicană, războinicul Adrian Petre a revenit în România și a făcut declarații în care a spus cum a fost relația dintre el și restul concurenților, dar și de ce acesta a vrut să părăsească concursul. Fostul fotbalist a recunoscut că a legat conexiuni cu colegii din competiție, dar nu cu toți, și consideră că acest lucru este mutual.

De ce a vrut Adi Petre să iasă din competiția Survivor

Adrian Petre a făcut mărturisiri despre ce s-a întâmplat și ce a condus la dorința sa de a pleca de la Survivor 2026, de fapt. Principalul motiv a fost melancolia apărută în lipsa celor dragi.

„Cele mai grele momente nu au fost neapărat probele, ci nopțile, unde interveneau foamea, oboseala și dorul… Mai ales dorul de familie! Fizic am fost pregătit, sportul m-a învățat să duc durerea. Psihic însă, cea mai grea probă a reprezentat-o dorul de soția și de fetița mea”, a spus acesta pentru Libertatea.

Fostul concurent a mai spus și cum a realizat care este adevărata bogăție a unui om, acesta aflându-se la mii de km distanță de casă.

„Un moment simplu… o seară în care stăteam pe plajă și mă gândeam că timpul trece și eu nu sunt lângă ele. Atunci am realizat că nicio competiție nu e mai importantă decât familia mea! Dorul s-a transformat într-o nevoie puternică de a fi acasă”, a declarat fostul concurent.

Regretul care îi stă în minte lui Adi Petre

După o perioadă în care a împărțit aproape totul cu colegii săi de trib, Adrian Petre consideră că unele apropieri cu aceștia merită să continue și în viitor.

„La Survivor, legăturile sunt intense, pentru că trăiești totul la maximum. Cu unii am creat conexiuni reale și știu sigur că vom rămâne apropiați. Cu alții probabil că relația va rămâne la nivel de respect reciproc. Așa e în competiții: nu poți rezona cu toată lumea, dar important e să pleci împăcat”, a spus Adrian Petre. „Nu am niciun regret. Am dat tot ce am avut la Survivor! Poate doar regret că nu am putut împărți mai multe victorii cu echipa, însă plec împăcat”, a mai adăugat Adrian Petre.

