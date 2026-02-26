Ce pensie primește soția lui Mitică Dragomir. Încasează de 6 ori mai puțin decât soțul ei. „Unde e dreptatea?”

Soția lui Mitică Dragomir are o pensie mult mai mică decât soțul ei. Suma pe care Mitică Dragomir o încasează este mai mare de șase ori față de pensia ei. Și, după cum mărturisește chiar fostul președinte LPF, mereu se plânge de suma mică pe care o încasează.

Soția lui Mitică Dragomir aduce mereu în discuție subiecte pe tema pensiei. El a dezvăluit în cadrul unui interviu că există de fiecare dispute despre acest subiect. De fiecare dată ea se întreabă de ce are o pensie mai mică decât el și susține că nu există dreptate pentru asta.

Mitică Dragomir beneficiază de trei pensii diferite. Din acest motiv, pensia lui este de șase ori mai mare decât a soției sale. Acesta a povestit în cadrul unui interviu cum a ajuns să aibă o pensie colosală, dar și de ce soția lui nu are aceleași sume.

Ce pensie primește soția lui Mitică Dragomir

Subiectul „pensie” este des întâlnit în casa soților Dragomir. Cei doi mereu discută despre asta, iar soția lui este nemulțumită de suma pe care o primește lunar. Mitică Dragomir a ajuns să aibă o pensie de fost parlamentar de 7.000 de lei, dar și o pensie calculată în funcție de contribuțiile sale, care înainte de recalculare era de 4.000 de euro.

Ultima pensie pe care o primește este o rentă viageră din sport. Acesta a dezvăluit că a ajuns să primească asemenea pensie pentru că în fiecare zi a stat mai mult de 8 ore la muncă, dar și pentru că a contribuit la pensie timp de 15 ani cu 6.000 de dolari.

„Eu, în 20 de ani la Ligă (n.r. Liga Profesionistă de Fotbal), n-am stat două zile 8 ore la serviciu. Deci n-am stat două zile. Două zile în 20 de ani. N-am stat două zile, 8 ore la serviciu. Am peste 200 de milioane de lei (n.r. 20.000 de lei noi). Ea îmi spune de multe ori: „unde e dreptatea? Eu mă trezeam, duceam copiii la creșă, tu dormeai”. Dar eu i-am spus: „da, dar eu, peste 15 ani, am plătit câte 6.000 de dolari la pensie, iar tu ai plătit 60 de dolari. Vezi? Asta e diferența”, a spus Mitică Dragomir

Soția lui primește lunar 3.200 de lei pensie. Ea a fost profesoară, iar fostul președinte de la LPF spune că cei care au trecut prin mâna ei au acum meserii respectabile.

VEZI ȘI: Mitică Dragomir o ia pe urmele lui Gigi Becali! Ce vrea să facă pentru niște copii defavorizați: „Legal”

Mitică Dragomir reacționează după accidentul provocat de Ionel Ganea: ”A greșit că a pus copilul în față. Aș vrea să-i dau o mână de ajutor, dar nu am cum”