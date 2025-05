Mitică Dragomir reacționează după accidentul provocat de Ionel Ganea: ”A greșit că a pus copilul în față. Aș vrea să-i dau o mână de ajutor, dar nu am cum”

Ionel Ganea trăiește momente de coșmar, după accidentul rutier care s-a petrecut pe data de 9 mai. În momentul impactului, copilul de doar doi ani al fostului fotbalist se afla în mașină, iar acum este internat în stare foarte gravă. Mitică Dragomir, prieten bun al fostului fotbalist, a reacționat. Iată ce a spus!

Vă reamintim că vineri, 9 mai 2025, Ionel Ganea a provocat un accident rutier în timp ce conducea pe DJ 104C, între localitățile Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș, județul Brașov. Potrivit informațiilor, fostul fotbalist a intrat cu mașina într-un alt autoturism care staționa. Impactul a fost unul puternic, iar fiul lui de doar doi ani s-a rănit grav.

Mitică Dragomir și Ionel Ganea au o prietenie ce durează de mulți ani de zile, iar fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a luat apărarea fostului fotbalist în mai multe incidente din trecut în care acesta a fost implicat, precum cel de anul trecut atunci când Ganea a avut un scandal cu un fost vecin. Atunci, Mitică Dragomir a sărit în apărarea lui, însă acum, a recunoscut că prietenul lui este vinovat.

Profund îndurerat de situația prin care Ganea trece, Mitică Dragomir i-a transmis un mesaj acestuia și i-a dat de înțeles că îl ajută oricând.

„Aș vrea să-i dau o mână de ajutor, dar nu am cum… Eu am lucrat cu Ganea la Voluntari, când ne-a rugat primarul să salvăm echipa și eu am fost foarte mulțumit de el ca antrenor. Este foarte harnic! S-ar putea să-și revină copilul și să nu mai aibă nimic…M-a afectat situația… Eu țin la el (nr. la Ionel Ganea). Dar a greșit că l-a pus pe copil în față. Aș vrea să-l ajut… Dacă are nevoie de sfaturile mele, că eu am trecut prin asta… Nu cu bani, că el cred că stă bine cu banii. Dar la spital, cu sfaturi…”, a spus Mitică Dragomir în emisiunea Profețiile lui DON Mitică.