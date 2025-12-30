BANCUL ZILEI | „Tati, pot să mă joc pe tabletă?”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, discuția dintre un copil și tatăl lui te va amuza copios. Spor și voie bună!

– Tati, pot să mă joc pe tabletă?

– Ce prostie este asta? Tabletă, telefon… pe vremea mea ce jocuri aveam… prietenul meu își pune un măr pe cap, iar eu iau arcul și atunci…eh… daaaa. Astăzi ar fi împlinit 45 de ani.

Alte bancuri amuzante

Un copil de 3 ani butonează pe o tabletă

Un copilaş de vreo 3 ani, butonând pe o tabletă, se duce la mama sa şi o întreabă:

– Mama, eu am fost downloadat, ca în jocul ăsta?

– Nu, mami, te-a adus barza!

– Dar de ce? Nu mergea wireless-ul?

Două mame stau de vorbă despre copiii lor

Două mame stau de vorbă:

– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!

– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia. La un moment dat, a observat cât de multe fire de păr alb are pe cap şi a întrebat-o de ce. Mama i-a răspuns: “De câte ori mă superi, sau faci un lucru rău şi eu sunt nefericită, îmi iese câte un fir alb”. După câteva momente de gândire profundă, fetiţa i-a răspuns: “Deci aşa a ajuns bunica să aibă tot părul alb…”

