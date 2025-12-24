Acasă » Bancuri » BANC | În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se întâlneşte cu Moş Crăciun

De: Redacția CANCAN 24/12/2025 | 07:10
Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc savuros! Cu siguranță, vă va aduce zâmbetul pe buze în Ajunul Crăciunului.

În seara de Ajun, Bulă, mergând ostenit către casă, se întâlneşte cu Moş Crăciun.
– Bulă, eu sunt Moş Crăciun şi pot să-ţi îndeplinesc 3 dorinţe dacă îmi vei răspunde la o întrebare.
– De acord, pune-mi întrebarea!
– Nu, mai întâi spune-ţi dorinţele!
– Păi, să am bani destui ca să-mi întreţin familia, să am şi eu o maşină şi o nevastă frumoasă.
– Du-te repede acasă şi vei găsi toate dorinţele îndeplinite. Şi acum întrebarea. Câţi ani ai?
– 40 de ani, Moșule.
– Şi, la 40 de ani, tu, om serios, tot mai crezi în Moş Crăciun?

Alte bancuri savuroase

Tatăl lui Bulă îl întreabă:

– Cum a fost la test?
– Ușor!
– Ai știut răspunsurile?
– Nu, dar nici profesorul nu știa dacă sunt corecte!

Bulă vine acasă cu catalogul plin de note mici. Tatăl se uită nervos și întreabă:

– Bulă, cum se face că ai numai note proaste?
Bulă, foarte calm:
– Tată, trebuie să înțelegi… vina nu e numai a mea.
– Aha?! Și a cui mai e?
– Păi, a profesorilor. Unul nu explică bine, altul vorbește prea repede, altul lipsește…
Tatăl oftează:
– Și tu ce faci la școală?
– Eu? Eu sunt consecvent. Greșesc la toate materiile, ca să nu se supere niciun profesor!

×