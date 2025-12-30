Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei

Un aliment din coșul zilnic al românilor a ajuns să coste de aproape două ori mai mult în 2025, comparativ cu anii anteriori. Creșterea bruscă de preț a atras atenția consumatorilor, mai ales în contextul în care scumpirile continuă să afecteze tot mai multe produse de larg consum, punând presiune suplimentară pe bugetele familiilor.

Unul dintre produsele preferate de consumatori, mai exact cafeaua boabe „Julius Meinl Trend Caffè Crema Intenso”, în ambalaj de 1 kg și-a văzut prețul urcând semnificativ în 2025, ajungând la 109,99 lei pe eMAG. Această creștere abruptă a surprins mulți iubitori de cafea, mulți dintre ei obișnuiți cu un cost mult mai accesibil pentru același produs.

Deși în trecut cafeaua de acest tip se găsea la prețuri considerabil mai mici, evoluția pieței și presiunile inflaționiste au dus la o majorare semnificativă, care în practică a dus la un preț aproape dublu față de cel obișnuit. Astfel, ceea ce era perceput ca un produs mediu sau de consum regulat a ajuns la o valoare considerată ridicată pentru cumpărătorii din România.

De ce alimentele și-au dublat prețul

Specialiștii în economie și retail indică mai mulți factori care pot explica această majorare de preț, printre care creșterea costurilor de producție, deoarece prețurile materiilor prime, cum ar fi boabele de cafea, au urcat pe piețele internaționale, creșterea costurilor de transport și logistică, atât la nivel european, cât și global, costurile asociate aducerii produselor până în rafturile magazinelor fiind mai mari.

Totodată, inflația care pune presiune generală asupra economiei cu efect în special asupra bunurilor de larg consum și piața locală de retail, unde comercianții au fost nevoiți să ajusteze prețurile pentru a menține profitabilitatea în fața costurilor tot mai mari, toți acești factori regăsindu-se în mișcările de preț din 2025, în special pentru produsele alimentare importate sau parțial procesate.

CITEȘTE ȘI: Oțetul de mere de Crăciun: mic „ajutor” pentru glicemie și digestie — dar numai folosit corect, Doctorul Mihail Pautov ne explică totul!

Usturoiul, mai mult decât un condiment! De ce „are peste 25 de efecte benefice”, potrivit Dr. Stroescu