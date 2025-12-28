Usturoiul, mai mult decât un condiment! De ce „are peste 25 de efecte benefice”, potrivit Dr. Stroescu

Usturoiul, folosit de secole în bucătărie, dar și în medicina tradițională, este adesea lăudat pentru efectele sale asupra sănătății. După cum afirmă Dr. Stroescu, acest aliment simplu „are peste 25 de efecte benefice”, iar cercetările moderne susțin multe dintre aceste afirmații.

În cele ce urmează, analizăm principalele beneficii ale usturoiului și modul în care acesta poate contribui la menținerea sănătății.

Ce este în usturoi și de ce contează

Usturoiul, cunoscut științific sub denumirea de Allium sativum, este bogat în compuși organosulfurici, dintre care alicina este cel mai important. Aceasta se formează atunci când usturoiul este zdrobit sau tăiat și este responsabilă pentru mare parte dintre efectele sale terapeutice.

Alicina are proprietăți antioxidante și antimicrobiene puternice, contribuind la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ și a agenților patogeni. Aceste substanțe active explică de ce usturoiul este folosit de secole ca remediu natural.

Beneficii pentru sistemul cardiovascular

Numeroase studii arată că usturoiul poate avea un rol important în menținerea sănătății inimii. Consumul regulat poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, la reducerea nivelului colesterolului LDL și la îmbunătățirea circulației sanguine. Prin aceste efecte, usturoiul ajută la reducerea riscului de boli cardiovasculare, fiind adesea recomandat ca adjuvant într-un stil de viață sănătos.

Proprietăți antimicrobiene și susținerea imunității

Usturoiul este recunoscut pentru efectele sale antibacteriene, antivirale și antifungice. Compușii activi pot inhiba dezvoltarea microorganismelor dăunătoare și pot sprijini sistemul imunitar în lupta cu infecțiile. În plus, usturoiul poate ajuta la reglarea răspunsului inflamator al organismului, contribuind astfel la o mai bună rezistență în fața bolilor.

Efecte asupra metabolismului și sănătății interne

Pe lângă beneficiile cardiovasculare și imunitare, usturoiul are un impact pozitiv și asupra metabolismului. Acesta poate susține echilibrul florei intestinale, favorizând digestia și sănătatea sistemului digestiv. Unele cercetări sugerează că usturoiul ar putea avea un rol protector împotriva anumitor afecțiuni cronice, inclusiv prin efectele sale antioxidante și antiinflamatorii.

Detoxifiere și protecție hepatică

Usturoiul contribuie la susținerea funcției ficatului, ajutând organismul să elimine toxinele mai eficient. De asemenea, poate reduce inflamația hepatică și acumularea excesivă de grăsimi la nivelul ficatului, protejând celulele hepatice în fața stresului oxidativ și a factorilor nocivi din mediu.

Afirmația Dr. Stroescu conform căreia „usturoiul are peste 25 de efecte benefice” este susținută de numeroase date științifice. De la susținerea sănătății cardiovasculare și întărirea imunității, până la efectele antimicrobiene și metabolice, usturoiul rămâne unul dintre cele mai valoroase alimente naturale. Totuși, consumul trebuie să fie echilibrat, iar în cazul unor afecțiuni medicale, este recomandat consultul unui specialist.

