Semnalele care nu trebuie ignorate la copii, în plin sezon al virozelor. Avertismentul medicului Mihai Craiu

Deshidratarea, dificultățile de respirație și febra care nu cedează la tratamentul obișnuit sunt principalele semne de gravitate la copii, avertizează medicul pediatru Mihai Craiu. Specialistul atrage atenția că mulți părinți tind să amâne prezentarea la medic, deși anumite simptome indică clar o urgență medicală. Recunoașterea la timp a acestor semnale poate preveni complicații grave și poate salva vieți.

Pericolul ascuns din spatele simptomelor aparent banale

În sezonul rece, spitalele și camerele de gardă se aglomerează din cauza numărului mare de copii care prezintă infecții respiratorii, viroze sau probleme digestive. De multe ori, părinții încearcă să gestioneze situația acasă, folosind tratamente uzuale, însă nu toate simptomele sunt inofensive. Unele pot ascunde afecțiuni grave care necesită intervenție medicală rapidă.

Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează că există câteva semne clare care nu trebuie ignorate sub nicio formă. Acestea indică o stare de dezechilibru a organismului copilului și pot evolua rapid spre complicații serioase dacă nu sunt tratate la timp.

Deshidratarea – primul și cel mai periculos semnal de alarmă

Primul semn major de gravitate menționat de specialist este deshidratarea, o problemă frecvent întâlnită mai ales la copiii mici. Aceasta apare atunci când organismul pierde mai multe lichide decât primește, situație care poate surveni rapid în cazul vărsăturilor, diareei sau refuzului alimentației.

„În principiu, cele trei mari semne de gravitate sunt deshidratarea, adică acel copil în care intrările de lichide sunt mai mici decât ieşirile. Că nu vrea să mănânce şi are diaree, varsă, acesta este un semn mare şi trebuie să vină neapărat la spital”, explică medicul Mihai Craiu.

Deshidratarea este extrem de periculoasă, mai ales la sugari și copii mici, deoarece organismul lor nu are suficiente rezerve pentru a compensa pierderile rapide de lichide. Semnele pot include uscăciunea gurii, lipsa lacrimilor, scăderea cantității de urină, somnolență sau iritabilitate accentuată.

În astfel de situații, tratamentul administrat acasă nu este suficient, iar intervenția medicală devine obligatorie.

Respirația dificilă și modificarea culorii pielii, semnale de urgență

Un al doilea semn de alarmă major este legat de dificultățile de respirație. Medicul atrage atenția că orice modificare a ritmului respirator sau a culorii pielii copilului trebuie să pună părinții în alertă.

„Al doilea, când respiraţia este dificilă şi însoţită de schimbarea culorii, acei copii care se fac cianotici. Acum o mulţime de părinţi au şi pulsoximetru”, spune specialistul.

Cianoza, adică învinețirea buzelor, a pielii sau a extremităților, indică o oxigenare insuficientă a organismului. Chiar dacă în unele cazuri părinții folosesc pulsoximetre acasă, medicii atrag atenția că interpretarea valorilor trebuie făcută cu prudență și că orice suspiciune de insuficiență respiratorie impune consult medical de urgență.

Respirația greoaie, respirația foarte rapidă, retracțiile toracice sau sunetele anormale în timpul respirației sunt semne care nu trebuie ignorate.

Febra care nu scade – un semnal clar că organismul nu face față

Al treilea semn important este febra persistentă, care nu răspunde la tratamentele obișnuite. Deși febra este un mecanism natural de apărare al organismului, ea devine îngrijorătoare atunci când nu scade după administrarea medicamentelor uzuale.

„Al treilea, când copilul are febră care nu scade la antitermicele obişnuite. Toţi părinţii au acasă Panadol, Nurofen, ce au şi ei. Dacă administrează o dată sau de două ori şi nu scade deloc febra trebuie să vină la medic”, avertizează medicul.

Febra persistentă poate semnala o infecție severă sau o complicație care necesită investigații suplimentare și tratament adecvat. Amânarea consultului medical poate duce la agravarea stării copilului și la apariția unor complicații greu de controlat.

De ce este importantă intervenția rapidă

Medicul Mihai Craiu subliniază că părinții tind uneori să aștepte prea mult, sperând că simptomele vor trece de la sine. În cazul copiilor, însă, organismul se poate dezechilibra mult mai rapid decât la adulți.

Intervenția timpurie poate preveni spitalizări prelungite, tratamente agresive sau complicații severe. De aceea, specialiștii recomandă să nu fie ignorate semnalele clare de alarmă și să se solicite ajutor medical imediat atunci când apar.

Deshidratarea, dificultățile de respirație și febra care nu cedează la tratamentul obișnuit sunt cele trei semne majore care indică o posibilă urgență medicală la copii. Așa cum subliniază medicul Mihai Craiu, recunoașterea timpurie a acestor simptome și prezentarea rapidă la spital pot face diferența între o evoluție favorabilă și una complicată. Vigilența părinților și reacția promptă rămân esențiale pentru protejarea sănătății celor mici.