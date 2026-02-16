Acasă » Știri » Alex Bodi i-a dat fatala lui Meko: „Dacă faci sport de contact de 15-20 de ani, de ce nu ești la un campionat?” Ce preț ar avea sportivul pentru o postare

Alex Bodi i-a dat fatala lui Meko: „Dacă faci sport de contact de 15-20 de ani, de ce nu ești la un campionat?” Ce preț ar avea sportivul pentru o postare

De: Simona Vlad 16/02/2026 | 23:51
Conflictul dintre Alex Bodi și Meko a escaladat în ultimele zile! Omul de afaceri a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show să clarifice totul. Bodi spune că scandalul a fost folosit de cealaltă parte pentru vizibilitate și că el nu a căutat niciun conflict. CANCAN.ro are toate detaliile! 

Alex Bodi explică faptul că scandalul a fost exagerat și că multe informații prezentate de Meko sau interpreții situației nu reflectă realitatea. El subliniază că prietenii săi s-au antrenat și au participat la meciuri, dar el nu a fost niciodată implicat personal în provocări. Vezi emisiunea integrală aici!

„Era visul lui să ajungă aici, să stea pe scaunul ăsta (n.r. la Dan Capatos Show). El asta vrea. Să fim realiști, el a zis că e omul de rating, că face vizualizări. Eu nu am cum să accept provocarea lui, să mă bat eu în gală. Și, ca să elucidăm chestia asta, nu am o problemă cu gala. Sebi e prietenul meu, sponsorul este prietenul meu. Nu am atacat toți oamenii în masă, din contră”, susține Alex Bodi despre Meko.

Alex Bodi, despre Meko: „De ce nu ești la un campionat?”

El a mai spus că respectă sportul și evoluția oamenilor din domeniu, dar că nu poate fi pus să mintă sau să susțină lucruri false pentru a satisface așteptările altora.

„Prietenii mei s-au bătut, se bat oameni sportivi, se bat oameni care au stat pe stradă, din contră, apreciez evoluția RXF pentru că au pornit dintr-un punct, iar acum este la un nivel super ok. Am doi prieteni care se bat acum (…) De ce să mint, în momentul de față? Eu știam că nu o să fie un meci, ci o mascaradă. Dar ce meci a avut el? Despre ce vorbim? Dacă faci sport de contact de 15-20 de ani, de ce nu ești într-o gală oficială, la un campionat? De ce nu reprezinți România? Frații Stoica sunt prietenii mei, cu Moroșanu să fie, dacă are sângele ăsta și e talentat… Luptă-te!

Mi-a zis cineva că are câteva titluri și că s-a bătut undeva, dar nu mai știe la ce cluburi sportive a fost. Cum să nu știi? E ca și cum nu ai mai ști ce liceu ai făcut. Sunt niște chestii care nu se pupă. Eu sunt un om direct și nu pot să fiu lingușitor și pervers, îi supără, înseamnă că o să-i supăr în continuare, pentru că n-am cum să fiu pus într-o postură de mincinos sau un om fals. Uite, zic și de Neveu. Nu am interacționat niciodată cu el, dar ăla mi se pare că a mai evoluat. Îl duce bibilica la altceva. Nu știu dacă l-a instruit cineva…

Pe mine nu mă înveți să fac papițoleli, nu vând țiglă, ciment. Prețul lui e 300 de euro pe postare, despre ce vorbim? Eu las 200 de euro la parcangii pe weekend, că sunt prietenii mei și așa trebuie să faci”, a mărturisit Alex Bodi la Dan Capatos Show.

Omul de afaceri a declarat că nu a căutat scandalul și că a răspuns doar unui mesaj provocator, pentru a clarifica situația și a nu lăsa zvonurile să degenereze.

„Nu eu nu am căutat scandalul. Eu la video-ul ăla al lui impunător, că a vrut el să fie dădaca, i-am răspuns printr-un mesaj.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Scandal în showbiz! Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa: ”Face orice pentru bani!”

Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!

×