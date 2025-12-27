Băutura minune pentru creier, potrivit medicului Vlad Ciurea: ”S-a dovedit!”

Profesorul Vlad Ciurea atrage atenția asupra importanței alegerilor zilnice pentru sănătatea creierului, iar afirmația sa despre ceaiul verde și cafea este susținută de numeroase studii științifice. Beneficiile acestor băuturi există, însă doar atunci când sunt consumate cu măsură și în contextul unui stil de viață echilibrat.

Afirmația profesorului Vlad Ciurea — „S-a dovedit că ceaiul verde este minunat pentru creier! Se simte foarte bine!” — este susținută de un număr tot mai mare de studii științifice care analizează efectele acestei băuturi asupra sistemului nervos.

Băutura minune pentru creier: ceaiul verde

Ceaiul verde conține o combinație unică de antioxidanți, în special catechinele și EGCG, substanțe care protejează celulele nervoase de stresul oxidativ și încetinesc procesele de îmbătrânire cerebrală. Cercetările arată că persoanele care consumă regulat ceai verde au o funcție cognitivă mai bună, o memorie mai stabilă și un risc mai scăzut de declin cognitiv odată cu înaintarea în vârstă.

În plus, L-teanina, un aminoacid prezent natural în ceaiul verde, contribuie la o stare de calm și concentrare, explicând de ce mulți oameni resimt o claritate mentală după consum. Din acest motiv, afirmația medicului nu este una empirică, ci reflectă concluzii confirmate de studii realizate în special în Japonia, unde consumul de ceai verde este asociat cu o sănătate cerebrală mai bună pe termen lung.

Cafeaua: benefică pentru creier, cu limite pentru inimă

În aceeași declarație, profesorul Vlad Ciurea atrage atenția și asupra cafelei, subliniind un aspect esențial: „Cafeaua face bine, dar nu în exces, pentru că e vorba despre inimă.” Această nuanțare este extrem de importantă și este susținută de cercetările medicale. Cofeina stimulează sistemul nervos central, îmbunătățește atenția, timpul de reacție și capacitatea de concentrare, fiind un aliat al activității intelectuale.

Totuși, consumul exagerat poate duce la creșterea tensiunii arteriale, palpitații și suprasolicitarea sistemului cardiovascular. Studiile arată că, în cantități moderate, cafeaua poate avea efecte protectoare, însă depășirea acestui prag transformă beneficiul într-un risc. Tocmai de aceea, mesajul transmis de medic este unul de echilibru: cafeaua nu trebuie eliminată, ci consumată responsabil, adaptat fiecărui organism.

Echilibrul dintre stimulare și protecție

Legătura dintre afirmația profesorului Ciurea și datele științifice este clară: atât ceaiul verde, cât și cafeaua pot susține funcțiile creierului, dar doar atunci când sunt integrate corect într-un stil de viață sănătos. Ceaiul verde acționează ca un protector natural al neuronilor, reducând inflamația și stresul oxidativ, în timp ce cafeaua oferă un stimul temporar, util în activitatea zilnică, dar care nu trebuie abuzat.

Mesajul final este unul de echilibru și conștientizare — nu există băuturi miraculoase, ci obiceiuri corecte menținute în timp. Exact acest lucru îl transmite și Vlad Ciurea: grija față de creier începe cu alegeri simple, făcute zilnic, iar ceaiul verde și cafeaua pot fi aliați valoroși dacă sunt consumați cu măsură și responsabilitate.

Alimentul adorat de români care afectează creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „De 10 ani nu am mai mâncat”

Cele 2 alimente care ne distrug creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „Moleșesc activitatea cerebrală”