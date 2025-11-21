Cele 2 alimente care ne distrug creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „Moleșesc activitatea cerebrală”

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a lansat un avertisment pentru toți românii: există 2 alimente regăsite în mesele zilnice ale oamenilor care au efecte dăunătoare asupra activității celebrare. Despre ce produse este vorba? Află toate detaliile în articol!

Românii consumă zilnic aceste alimente fără să știe de efectele pe care le au asupra sănătății lor. Mai mult, aceste produse sunt nelipsite din casele oamenilor.

Cele 2 alimente care ne distrug creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea

Cu toții avem nevoie de șase nutrienți de bază pentru o sănătate optimă:

Proteine, carbohidrați, grăsimi, vitamine, minerale și apă. Totuși, există două alimente ce fac parte din categoria carbohidraților care, consumate în exces, au efecte nocive.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre pâine și cartofi. Bineînțeles că niciun aliment consumat în exces nu este benefic pentru organism, însă acestea două sunt nelipsite din mesele românilor.

Consumate des, ele provoacă oboseală și sunt inamici ai energiei și activității cerebrale. Mai mult, medicul neurochirurg a explicat că pâinea poate neutraliza efectul cafelei și poate încetini funcțiile creierului. Totuși, consumată în cantități mici, pâinea nu are efecte dăunătoare și este hrănitoare.

„Pâinea, în cantitate mică, este bună. Dar pâinea moleșește activitatea cerebrală. Tot carbohidrat este la bază. Iar amidonul stă la baza carbohidraților. Îmi pare rău, dar astea sunt adevărurile. (…) Cred că de 10 ani nu am mai mâncat. Gust, dar nu mănânc cartofi prăjiți. Cartoful, în general, îl îndepărtez. Știu că acest carbohidrat nu favorizează activitatea cerebrală”, a spus medicul Vlad Ciurea la un post TV.

Mai mult, produsele procesate și cu un conținut ridicat de zahăr se află pe lista neagră. Acestea sunt dăunătoare atunci când sunt consumate în exces.

CITEȘTE ȘI:

Câte cafele ar trebui să bei pe zi pentru a păstra sănătatea creierului, potrivit medicului Vlad Ciurea

Dr. Vlad Ciurea dezvăluie alimentul care ne face mai inteligenți, dar și alimentul care ne distruge creierul făsă să ne dăm seama