Dr. Vlad Ciurea dezvăluie alimentul care ne face mai inteligenți, dar și alimentul care ne distruge creierul făsă să ne dăm seama

Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția că alimentația joacă un rol crucial în menținerea clarității mentale, a memoriei și a stării de bine. Există numeroase alimente care ajută creierul și chiar ne fac mai inteligenți, însă există și o paletă largă de alimente dăunătoare, care îl distrug. Specialistul a făcut câteva recomandări clare și spune ce ar trebui să consumăm și de ce ar trebui să ne ferim.

Potrivit neurochirurgului Vlad Ciurea, o alimentație echilibrată, bogată în nutrienți esențiali pentru sistemul nervos, joacă un rol esențial în menținerea clarității mentale. Atunci când vine vorba despre alimentele benefice, specialistul îl recomandă pe unul care este destul de ocolit de români.

Alimentul care ne face mai inteligenți

Mai exact, pentru un creier sănătos și activ, Vlad Ciura încurajează consumul de somon sălbatic. Se pare că beneficiile pe care le aduce acest tip de pește sunt uriașe, iar această specie ar trebui să fie nelipsită din alimentație. Ajută creierul și ne face mai deștepți.

Somonul sălbatic, spre deosebire de cel de crescătorie, conține proteine de calitate superioară și acizi grași Omega-3, esențiali pentru buna funcționare a creierului. Acești acizi grași susțin activitatea sinaptică, contribuie la sănătatea celulelor nervoase și ajută la prevenirea unor afecțiuni neurologice.

„Peștele sălbatic este o minune pentru creier. Vorbim în special despre somonul sălbatic, care are foarte puține calorii și este extrem de benefic pentru structura cerebrală și activitatea sinaptică. În creier, forma de carne de la care îi vine proteina, îi vine de la pește. Cei mai buni pești pentru creier sunt peștii marini care se duc exact ca o proteină care convine creierului, și acel Omega care are două forme de colesterol, forma de colesterol benefică și forma mai puțin benefică. Dar acestea se potrivesc exact cu structura cerebrală și cu activitatea sinaptică de la nivelul creierului”, spune Vlad Ciurea.

Alimentul care ne distruge creierul

De asemenea, pe lângă alimentele benefice, prof. dr. Vlad Ciurea a vorbit și despre alimentele care pot afecta creierul. Stilul de viață haotic, programul încărcat, lipsa de odihnă și alimentația nesănătoasă duc la distrugerea prematură a celulelor nervoase.

Iar atunci când vine vorba despre alimentație, anumite produse pot dăuna grav creierului. Dintre acestea, cele mai periculoase sunt cele pentru care se folosesc substanțe de conservarea sau de îmbunătățire a gustului. Astfel, potrivit specialistului produsele de tip fast-food și în general mâncare procesată trebuie consumate cât mai rar, căci ne distrug creierul, fără să ne dăm seama.

„Cel mai bun supliment alimentar pentru organism este mâncarea cât mai naturală. Cea de la țară, dacă se poate, de la micii producători. O mâncare ținută cât mai puțin la congelator, fără aditivi, fără coloranți. Pentru că, pe lângă apă, odihnă și oxigen, și mâncarea este importantă pentru creierul nostru. E bine de știut că mâncarea procesată vine uneori la pachet cu surprize neplăcute pentru organism, celebrele E-uri. Unele sunt teribil de periculoase. Un exemplu: E951, îndulcitor și potențiator de arome sintetic. Este de aproape 200 de ori mai dulce decât zahărul! Se descompune, printre altele, în acid aspartic. Acesta suprastimulează neuronii, până la epuizare și distrugere. Prin urmare produce migrene, amețeli, oboseală cronică și multe altele. Nu întâmplător este interzisă utilizarea acestui E951 în alimentele destinate sugarilor și copiilor mici. Din păcate, educația alimentară este redusă la noi… Produsele fast-food și în general mâncarea procesată sunt la îndemână și la prețuri mici”, mai spune Vlad Ciurea.

