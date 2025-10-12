Vlad Ciurea a făcut calculul. Câte grade ar trebui să avem în cameră, noaptea: „De asta avem insomnii”

Temperatura din camera în care dormim este un factor esențial pentru somn și pentru sănătatea creierului. Medicul Vlad Ciurea a explicat cum aerul prea cald ne poate fura odihna, dar și câte grade sunt indicate. Tot el ne explică și câte grade ar trebui să avem în cameră, noaptea.

Somnul odihnitor nu depinde de câte ore dormim sau petrecem în pat, ci și de temperatura pe care o avem în cameră. Neochirurgul Vlad Ciurea a atras atenția că o încăpere prea caldă poate afecta profund procesul de relaxare și recuperare a organismului în timpul nopții. Iar printre factorii care ne pot influența sunt gradele din mediul în care dormim.

Câte grade ar trebui să avem în cameră, noaptea

Numeroase cercetări internaționale confirmă aceste observații. Specialiștii arată că temperatura ideală pentru somn ar trebui să se situeze între 18 și 20 de grade Celsius, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă chiar 18 grade pentru persoanele care dorm îmbrăcate lejer. Alte studii, publicate în platforme științifice precum Science Direct, susțin un interval ușor mai larg, de 15 până la 19 grade, însă toate ajung la aceeași concluzie: răcoarea favorizează somnul profund.

Când aerul din dormitor depășește 24 de grade Celsius, somnul devine mai agitat, apar treziri repetate, iar senzația de oboseală se accentuează dimineața. În schimb, o cameră ușor răcoroasă sprijină reglarea temperaturii interne a corpului, un mecanism natural care semnalează creierului că este timpul pentru odihnă.

„Scade concentrația de oxigen dacă stai cu soba pornită. Căldura nu este bună. Temperatura de confort nu trebuie să fie niciun caz ridicată. Trebuie să ne obișnuim, ca țară, cu o temperatură de confort care să fie 21° și sub 21. Este foarte bine și pentru sistemul nervos, predomină sistemul vagal, care este puțin la temperaturi mai joase”, a dezvăluit medicul Vlad Ciurea, în emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical.

Totuși, extremele nu sunt recomandate. Dacă temperatura scade prea mult, organismul depune un efort suplimentar pentru a se încălzi, ceea ce poate perturba la rândul său odihna. Specialiștii recomandă găsirea unui echilibru: un dormitor bine ventilat, cu o temperatură constantă și lenjerie potrivită anotimpului.

