Părinții lui Rareș Cojoc nu o suportau pe Andreea Popescu. Acum s-a aflat și motivul

Divorțul anului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a stârnit valuri reacții în rândul oamenilor. După o mică cercetare a telefonului, Rareș Cojoc a aflat de infidelitatea soției sale, care vorbea de ceva timp cu Dan Alexa. Totul s-a mediatizat rapid, iar imediat au ajuns în atenția lumii. La început, iubirea lor a învins chiar și părerile părinților lui. O declarație din trecut a creatoarei de conținut a dezvăluit că lucrurile nu erau roz între ea și socrii, iar motivul a ieșit la iveală.

Chiar dacă socrii nu au fost de acord inițial cu povestea de dragoste și nu o suportau pe Andreea Popescu, acest lucru nu i-a împiedicat să continue relația. S-au iubit mult și intens, iar nimic altceva nu i-a interesat. Totuși, după ce l-a înșelat pe soțul său, a ieșit la suprafață că părinții lui oricum nu o plăceau la început.

Motivul pentru care părinții lui Rareș Cojoc nu o doreau

În urmă cu câțiva ani, relația lor a început contra a tot ce li s-a spus. Au creat o familie numeroasă și au împreună trei copii, chiar dacă părinții lui Rareș Cojoc s-au opus relației. Aceștia nu au vrut sub nicio formă ca cei doi să se afișeze public, ceea ce a condus la situații neașteptate:

Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer… dar noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite. Eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți. Mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata-socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare, a declarat Andreea Popescu, într-un podcast.

Situația din acest moment reprezintă exact opusul dorinței de la început a socrilor fostei dansatoare a Deliei. Ochii tuturor sunt ațintiți asupra lor, după ce s-a aflat că între cei doi s-a produs despărțirea din cauza infidelității ei. Contactată de CANCAN.ro, aceasta a dezvăluit că tot ce se întâmplă a afectat-o:

Vreau să treacă puțin timpul, nu vreau să dau curs la nimic. Momentan nu am ce să spun, îmi doresc să se liniștească apele, atâta tot, a spus Andreea Popescu.

