Cum arăta Andreea Popescu, în tinerețe, când era dansatoare? Imaginile uitate de mulți

Andreea Popescu trece prin momente dificile. Ea a confirmat că a divorțat de soțul ei. În plus, ea a apărut în atenția publicului și după ce au apărut informațiile cu privire la relația extraconjugală pe care o avea cu Dan Alexa.

Fosta dansatoare a Deliei a anunțat oficial că divorțează de Rareș Cojoc. Divorțul vine în urma neînțelegerilor dintre cei doi, dar și din cauza relației secrete pe care o avea cu Dan Alexa în timp ce era căsătorită.

Aceasta a declarat că nu vrea să vorbească acum despre divorț. Cu toate acestea, ea este în continuare activă pe rețelele de socializare. După ce nu a mai continuat să danseze, Andreea a decis să se dedice familiei și s-a ocupat de proiecte personale, dar și de social media.

Cum arăta Andreea Popescu în tinerețe

Andreea Popescu a divorțat după ani de căsnicie cu Rareș Cojoc. Deși se spune că motivul principal ar fi relația extraconjugală pe care ar fi avut-o cu Dan Alexa, ea a declarat că decizia vine în urma altor factori. Fosta dansatoare a explicat că nu s-au iubit suficient. Cu toate acestea, vedeta a spus că respectul unul față de celălalt este și va rămâne mereu. Totuși, ea nu a mai dorit să facă și alte declarații și a spus că își dorește să treacă această perioadă.

Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici, a spus ea.

Cariera ei de dansatoare a început încă de pe vremea tinereții ei. Timpul a trecut, ea arată la fel de bine ca atunci, însă puțini oameni știu cum arăta înainte de a fi dansatoarea Deliei și nu numai.

