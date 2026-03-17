Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. La cine rămâne penthouse-ul de 4 milioane de euro? Imagini cu locuința de lux

De: Alina Drăgan 17/03/2026 | 10:24
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
25 poze
Vezi galeria foto

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Nimeni nu se aștepta la această despărțire, însă se pare că povestea celor doi a ajuns la final. Divorțul a fost anunțat, iar acum atenția s-a mutat pe partaj. La cine rămâne penthouse-ul de 4 milioane de euro în care cei doi au locuit împreună?

După o căsnicie de 10 ani, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Inițial, motivul separării a fost pus pe seama faptului că relația s-a răcit în timp, însă ulterior au ieșit la iveală detalii picante despre idila pe care fosta dansatoare a Deliei a avut cu Dan Alexa (Vezi mai multe detalii AICI). Despărțirea a avut loc, iar acum este timpul partajului.

La cine rămâne penthouse-ul de 4 milioane de euro

Atunci când s-au căsătorit, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat un contract prenupțial. Însă, în timpul căsniciei au achiziționat un penthouse de lux, care valorează acum patru milioane de euro. Imobilul este unul spectaculos, ce se întinde pe aproximativ 900 mp. Cuplul locuia aici alături de cei trei copii și cele trei bone.

Penthouse-ul a fost cumpărat de tatăl lui Rareș Cojoc și este, în fapt, o adevărată vilă construită pe acoperișul unui bloc. Andreea Popescu declara în trecut că proiectul a fost gândit și realizat chiar de Rareș Cojoc și tatăl lui, familia fiind implicată și în afaceri imobiliare.

Așa cum spuneam, locuința impresionantă se întinde pe o suprafață de 900 mp, are două etaje și două terase de câte 200 mp fiecare. Penthouse-ul este compus din șapte camere, un living extrem de spațios, cameră de joacă pentru copii, terase uriașe cu zone verzi, saună și are chiar și un cinema privat.

„Avem o terasă foarte mare, pomi, văd stelele… nu se compară cu altceva. Dacă o să o vindem vreodată, o să fie vorba despre câteva milioane de euro. Nu mai găsești așa ceva în București”, declara Andreea Popescu.

Imagini cu locuința de lux /Foto: Captură video Antena Stars

În urmă cu ceva timp, Andreea Popescu descria penthouse-ul drept casa visurilor ei și spune că i-ar fi foarte greu să se mute de acolo. Ei bine, deși a divorțat de Rareș Cojoc, fosta dansatoare a Deliei nu trebuie să își facă griji pentru mutare. Dansatorul este cel care deja s-a mutat în altă parte, iar Andreea Popescu va rămâne să locuiască în uriașul penthouse, alături de cei trei copii și bonele pe care le are ca ajutor.

Foto: Captură video Antena Stars, Instagram

Tags:

