De: Elisa Tîrgovățu 14/03/2026 | 11:39
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte bună"

Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai formează un cuplu. Anunțul despărțirii a venit ca un șoc pentru showbiz-ul românesc. Fosta dansatoare a Deliei a confirmat separarea la doar câteva zile după ce s-a zvonit că cei doi ar fi divorțat. În urmă cu mai puțin de un an, Andreea Popescu susținea, în cadrul unui podcast, că cei doi parteneri au contract prenupțial. Astfel că, după 10 ani de căsnicie, vedeta nu va beneficia de niciun bun al fostului soț.

Rareș Cojoc și Andreea Popescu nu mai sunt o familie. Cei doi parteneri au divorțat după 10 ani de mariaj și au împreună trei copii. Puțină lume știa însă faptul că ei au semnat un contract prenupțial înainte de căsătorie. Fosta dansatoare nu doar că a fost de acord, ba chiar a mărturisit că i se pare corect și a catalogat acest gest drept dovadă de iubire.

Semnarea contractului a fost de comun acord

În urmă cu câteva luni, în cadrul unui podcast la care Andreea Popescu a fost invitată, bruneta susținea că soțul său s-a născut într-o familie bună și i s-a părut corectă decizia de a semna contractul, pentru ca ea să nu beneficieze de nimic în cazul unui divorț. Vedeta a recunoscut că s-a căsătorit din iubire și că nu ar fi avut niciun motiv pentru care să nu semneze acel contract.

„Socrul meu a muncit toată viața lui, împreună cu soacra mea. Cum ar fi fost ca în cazul unui divorț, eu să beneficiez de munca oamenilor? Nu este corect, nu este normal”, declara Andreea, în urmă cu ceva timp.

Totodată, fosta dansatoare a precizat că a aplicat același lucru și după pierderea tatălui său. Andreea Popescu și fratele său au luat decizia de a lăsa toată averea mamei vitrege. Cei doi au căzut de comun acord că femeia merită. Asta pentru că i-a fost alături bărbatului în momentele grele, când se confrunta cu grave probleme de sănătate.

„Tatăl meu când a murit, eu nu am luat nimic de pe urma lui. I-am dat totul soției lui. Eu cu frate-miu am decis, tot ce aveam noi, de la terenuri, case, să-i dăm soției lui. Tata a fost bolnav, un an de zile soția lui a stat lângă el în cele mai crunte momente, chiar dacă noi nu ne înțelegeam bine cu mama vitregă… Am decis să lăsăm totul ei pentru că femeia aia a stât lângă el când tatăl meu era în cele mai crunte momente”, a mai adăugat vedeta.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct relației. Potrivit spuselor brunetei, nu s-au mai iubit suficient pentru a reuși să rămână împreună. Decizia de a merge pe drumuri diferite a fost luată de comun acord.

