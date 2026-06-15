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Influenceriță de wellness din Australia a murit după o naștere acasă fără personal medical. Ancheta scoate la iveală detalii tulburătoare

De: Paul Hangerli 16/06/2026 | 00:30
Influenceriță de wellness din Australia a murit după o naștere acasă fără personal medical. Ancheta scoate la iveală detalii tulburătoare
O australiancă a murit născând acasă, sursa-colaj CANCAN.RO
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O influenceriță din Melbourne, cunoscută în mediul online pentru promovarea unui stil de viață sănătos, a murit la doar câteva ore după ce a născut acasă, fără asistență medicală specializată. O anchetă deschisă în Australia încearcă acum să stabilească dacă viața tinerei de 30 de ani ar fi putut fi salvată printr-o intervenție medicală mai rapidă.

A născut acasă, asistată doar de soț și o moașă

Stacey Warnecke, în vârstă de 30 de ani, a murit în luna septembrie a anului trecut din cauza unei complicații considerate tratabile de către medici.

Femeia a ales să nască acasă, în afara sistemului medical, fiind asistată doar de soțul său, Nathan Warnecke, și de Emily Lal, o așa-numită „birthkeeper”, cunoscută online.

Potrivit autorităților, un „birthkeeper” este o persoană care oferă sprijin în timpul nașterii, fără a avea pregătire medicală sau acreditări oficiale. Activitatea acestora nu este reglementată și se desfășoară în afara sistemului sanitar.

A pierdut până la 1,5 litri de sânge după naștere

La aproximativ 25 de minute după nașterea fiului său, Axel, Stacey a eliminat placenta. Soțul ei a estimat că în acel moment a pierdut până la 1,5 litri de sânge.

La scurt timp au apărut primele simptome îngrijorătoare. Femeia a început să respire greu, însă a refuzat de două ori chemarea unei ambulanțe.

Ancheta a aflat că Emily Lal i-ar fi spus că este posibil să sufere un atac de panică.

Abia după aproximativ o oră de la naștere, la a treia întrebare privind solicitarea unei ambulanțe, Stacey a acceptat intervenția serviciilor de urgență.

Paramedicii au găsit-o în stare critică

Apelul la numărul de urgență a fost efectuat la ora 4:13 dimineața.

Primul paramedic ajuns la locuință a găsit-o pe Stacey întinsă pe podea, între piscina folosită pentru naștere și canapea.

Potrivit declarațiilor prezentate în instanță, încăperea era întunecată, iar femeia era dezbrăcată, cu pielea galbenă și umedă.

Ea prezenta dificultăți severe de respirație, era confuză și se afla într-o stare alterată de conștiență. Pe podea se afla și un cheag mare de sânge.

Medicii au luptat ore întregi pentru a-i salva viața

Echipele de terapie intensivă au constatat că Stacey suferise o hemoragie post-partum masivă. Tensiunea arterială nu mai putea fi măsurată în momentul în care au ajuns la ea.

Medicii au încercat să o stabilizeze suficient pentru a putea fi transportată de urgență la Spitalul Frankston.

Ajunsă la spital în jurul orei 5:13, femeia a eliminat o cantitate mare de sânge în timpul transferului pe patul de spital.

Doar două minute mai târziu, a intrat în stop cardiac.

Personalul medical a efectuat manevre repetate de resuscitare și a decis că este necesară o intervenție chirurgicală de urgență, inclusiv o histerectomie și o procedură pentru drenarea lichidului acumulat în jurul inimii.

Potrivit anchetei, medicii au folosit întreaga rezervă de sânge disponibilă în spital și au solicitat suplimentarea stocurilor.

În ciuda eforturilor descrise drept „eroice”, Stacey Warnecke a suferit un nou stop cardiac și a murit puțin după ora 11:00.

Medic legist: „Este o afecțiune perfect tratabilă dacă este recunoscută la timp”

Medicul legist Michael Burke a declarat că a menționat explicit în raportul de autopsie că decesul a survenit în urma unei hemoragii post-partum „în contextul unei nașteri complet neasistate medical”.

Acesta a subliniat că este extrem de rar ca femeile să moară din cauza unei astfel de complicații atunci când nasc într-o unitate medicală.

„Pierderea de sânge după naștere este o problemă perfect tratabilă dacă este identificată și gestionată rapid”, a declarat specialistul.

Tot mai multe femei aleg să nască în afara sistemului medical

Ancheta va analiza și motivele pentru care Stacey Warnecke a ales să nască în afara sistemului de sănătate.

Potrivit documentelor prezentate în instanță, femeia se temea că într-un spital ar putea fi supusă unor intervenții medicale pe care le considera inutile sau traumatizante, inclusiv operația de cezariană.

De asemenea, ea și soțul său aveau rezerve față de unele politici medicale introduse în timpul pandemiei de COVID-19. Cercetările personale au determinat-o să refuze ecografiile și testarea pentru diabet gestațional.

Consilierul juridic al anchetei a atras atenția că numărul femeilor care aleg nașterile complet neasistate medical este în creștere, multe dintre ele bazându-se pe informații obținute online.

Autoritățile încearcă acum să stabilească dacă accesul mai rapid la îngrijiri medicale și monitorizarea adecvată în timpul sarcinii ar fi putut preveni moartea influenceriței.

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