Monica Tatoiu, declarații fără perdea despre infidelitate. „Dacă te prinde, nu recunoști”

Monica Tatoiu a vorbit deschis despre infidelitate și despre felul în care unele femei aleg să încheie definitiv o relație după ce au fost trădate. În opinia sa, există persoane care consideră că încrederea pierdută nu mai poate fi reconstruită și nu sunt dispuse să ofere o nouă șansă partenerului.

Cunoscută pentru sinceritatea cu care își exprimă opiniile, Monica Tatoiu abordează frecvent subiecte legate de viața personală și de relațiile de cuplu. De-a lungul timpului, ea a împărtășit experiențe și lecții învățate din propriul parcurs. Fosta femeie de afaceri a încercat să ofere perspective utile celor care îi urmăresc activitatea.

În cadrul unei discuții, Tatoiu a explicat că infidelitatea poate reprezenta un punct fără întoarcere pentru multe femei. Ea susține că, atunci când încrederea este distrusă, reconcilierea devine extrem de dificilă. Pentru unele persoane despărțirea este singura soluție pe care o consideră acceptabilă.

Cum vede Monica Tatoiu relațiile extraconjugale

Monica Tatoiu a fost invitată recent la podcastul „Știi ce zic!”, moderat de Viorel Grigoroiu, unde a abordat mai multe subiecte legate de viața de cuplu. În cadrul emisiunii, aceasta și-a exprimat punctul de vedere despre infidelitate. Ea a pus accentul și pe femeile care aleg să pună capăt unei relații după ce au fost înșelate.

Fosta femeie de afaceri consideră că, într-o căsnicie, discreția este esențială. Astfel, dacă o persoană ajunge să fie descoperită, nu ar trebui să își recunoască infidelitatea. Totodată, ea a explicat că nu este de acord cu decizia de a încheia definitiv o relație după o singură greșeală, mai ales atunci când la mijloc există și un copil.

„Unele femei, dacă sunt înșelate, nu se mai poate cale de întoarcere. O prostie. Nu e bine să pui punct din prima dată. Sfatul meu este ca, într-o căsătorie, să fii suficient de inteligent să nu te prindă. Să nu fii prost. Dacă ești prost, îți pui cenușă în cap și înveți ca a doua oară să nu te mai prindă. Da, dacă e un copil la mijloc. Știi ce greu e să întâlnești unul cu care să faci echipă dincolo de pat? Ce faci după? Ca să găsești unul de ăsta, e din ce în ce mai greu să intri, să îl cunoști. Și atunci, pentru că s-a dus într-o delegație și a băut un pahar în plus sau s-a enervat că l-a sunat șeful… Important e să nu-i facă ăleia un copil sau aia să nu viseze să divorțeze de tine și să o ia pe ea, că și de astea sunt foarte multe. Dacă cei doi parteneri înțeleg contractul. Când mănânci caviar toată viața, nu te saturi? Vrei și o sarmă. Mai vrei din când în când. E omenește. Dar să fii suficient de inteligent să nu se simtă. Și nici dacă te prinde, nu recunoști.”, a mărturisit Monica Tatoiu.

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