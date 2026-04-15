Monica Tatoiu a luat o decizie neașteptată în ceea ce-l privește pe soțul ei: „Nu stă încoțopenit”

Monica Tatoiu este cunoscută pentru stilul ei îndrăzneț, atât în abordarea diverselor teme asupra cărora își dă cu părerea, cât și în privința stilului vestimentar. Așa cum știm, Doamna de fier a showbizului românesc este colecționară de accesorii, având sute de pălării în garderoba sa, dar și rochii și pantofi de toate culorile și modelele. Și, pentru că nici măcar ea nu le mai știe numărul, mai face din când în când loc în dulap (în special în cel al soțului ei). Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, femeia de afaceri ne-a dezvăluit către cine vor pleca hainele cu etichetă ale soțului ei, dar și ce strategie aplică în privința garderobei sale.

Primăvara înseamnă înnoire și un suflu nou, iar Monica Tatoiu știe foarte bine asta. Doamna de fier a showbizului românesc a făcut curățenie de primăvară și a început cu hainele soțului ei. Și culmea, vedeta nu s-a zgârcit și a dat hainele cu etichetă, spre uimirea lui Victor Tatoiu care a preferat să nu mai spună nimic în acest sens.

Monica Tatoiu a făcut curățenia de primăvară și a început cu hainele soțului: „Dacă nu le poartă!"

Monica Tatoiu ne-a dezvăluit că, imediat după sărbători s-a apucat de curățenie în dulap. A început cu partea mai ușoară, astfel că a luat la puricat șifonierul soțului ei, Victor Tatoiu. Așadar, hainele sale, multe dintre ele cu etichetă, au ajuns la persoanele care au nevoie de ele.

„M-am apucat să fac ordine în dulap. Dau de pomană hainele soțului cu etichetă cu tot. Soțul meu nu le are cu hainele, poartă chestii sport, așa că hainele se duc la niște oameni care o să le poarte. El nu zice nimic, dacă nu poartă hainele, ce să spună?! De Paște s-au purtat haine noi și e bine să le dai apoi pe cele vechi. E bine să te înnoiești la trup, la suflet și la minte. Tatoiu poartă haine frumoase, dar relaxate așa, nu stă încoțiopenit și are niște costume, sacouri, cămăși foarte frumoase și de bună calitate, așa că la ce să stea degeaba în dulap cu etichetă?!”, ne-a dezvăluit femeia de afaceri.

Monica Tatoiu ne-a dezvăluit că și ea, la rândul ei, donează hainele sale în funcție de destinatari, astfel încât hainele sale să ajungă la persoane care să le aprecieze cu adevărat. Și, bine a făcut, căci recent a avut parte și de o surpriză în acest sens, ne spune ea.

„Donez și eu din când în când și din hainele mele, dar doar la persoane pe care le știu și știu sigur că le poartă. O fostă angajată de la Oriflame m-am întâlnit cu ele acum după 10 ani pe stradăși era îmbrăcată foarte frumos. I-am spus: Ce pardesiu mișto ai! Îmi zice: „E de la dumneavoastră, mi l-ați dat acum 10 ani”. Eu nu îmi cumpăr branduri, ci materiale care arată foarte bine. Cârpele care sunt moderne azi, peste un an arată de poți să speli pe jos cu ele”, a mai dezvăluit ea pentru CANCAN.RO.

Ce meserie ar fi vrut să aibă afacerista: „Nu m-au lăsat părinții”

Nu este de mirare că Monica Tatoiu este una dintre cele mai bine îmbrăcate femei din țară. Vedeta este mereu asortată impecabil și are un ochi format pentru ținute care ies din anonimat. Spune că aceasta a fost marea ei pasiune și chiar și-ar fi dorit să facă o profesie din asta, însă nu a fost lăsată de părinți. Totuși, își hrănește această dorință fiind consultant vestimentar pentru prietenele ei.

„Eu am vrut să mă fac designer, dar nu m-au lăsat părinții. Eu oricum și astăzi îmi consult prietenele cum să se îmbrace. Am prietene care nu le au cu cumpăratul, cu mersul. Mă duc cu ele și le îmbrac. I-am făcut unei prietene ținuta de nuntă, mi-a trimis 70.000 de poze cu rochii și i-am spus ce o avantajează și ce să ia. Haina trebuie să îți pună în evidență elementele de emancipare și să-ți ascundă vulnerabilități. Eu din liceu am fost trendsetter”, a mai spus Monica Tatoiu.

