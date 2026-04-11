Ce ritual special are Monica Tatoiu înainte de Paște: „În cămara de vinuri și trabucuri”

În Săptămâna Mare, cu doar o zi înainte de Paște, Monica Tatoiu, una dintre cele mai vocale și efervescente prezențe feminine din showbiz, ne-a vorbit despre felul în care alege să petreacă sărbătorile pascale. Departe de agitația cu care este obișnuită și de petrecerile cu sute de invitați pe care le organiza în trecut, femeia de afaceri alege acum să marcheze această perioadă în mod smerit, discret, alături de soțul ei și de câțiva apropiați. Fără mese opulente, fără excese culinare, aceasta pune accent pe simplitate, dar nu renunță la tradițiile în care crede cu tărie. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Monica Tatoiu, care ne-a spus și ce ritual special are, la care nu renunță în niciun an.

Ce ritual special are Monica Tatoiu de Paște: „Este foarte puternic”

Monica Tatoiu este o nonconformistă, iar și nici obiceiurile sale din Săptămâna Mare nu fac excepție. Femeia de afaceri are propriile ritualuri, bine stabilite, pe care le respectă an de an, chiar dacă unele dintre acestea ies din tipare. Ouăle roșii nu ajung în frigider, ci sunt păstrate la loc de cinste cu …vinul și trabucurile. Dar, cu toate acestea, nu uită un lucru: să le sființească an de an înainte de a le pune pe masa de Paște.

„Eu vopsesc ouăle joi, le țin în cămară, nu la frigider, în cămara de vinuri și trabucuri. Sâmbătă dimineața, merg în picioarele goale, culeg iarbă să mă conectez cu natura și o pun în coșul cu ouă roșii. Apoi merg la biserică și le sfințesc. Acest ritual este foarte puternic și îi sfătuiesc pe oameni nu doar să roșească ouăle, ci să le și sfințească pentru a fi mai aproape de Divinitate”, a spus Monica Tatoiu pentru CANCAN.RO .

În timp ce multe gospodine petrec ore întregi în bucătărie înainte de Paște pentru a avea mesele cât mai îmbelușugate, Monica Tatoiu a ales să iasă din acest tipar. Nu este adepta meselor încărcate și nici a preparatelor tradiționale făcute în exces. Milionara preferă un meniu simplu, dar de bun gust, care nu îi dă prea multe bătăi de cap. Însă, nu-l uită nici pe soțul ei, Victor Tatoiu, căruia an de an îi gătește de Paște un preparat special pentru el.

„Nu gătesc de Paște. Pentru mine Paștele nu înseamnă mâncare cu nemiluita cum fac românii. Niciodată n-a înseamnat asta, decât când eram la mama, dar la mine, nu.La mine se aranjeazămasa frumos. Un pic de brânză, ouă, o ciorbă de miel pentru soțul meu că Tatoiu e iubitor de miel și mai gătesc câteva sarmale, atât. Eu nu fac drob, salate de beouf și alte lucruri. Cozonac să nu aud că nu vreau să mănânc, îngrașă prea rău”, a mai delarat fosta patroana Oriflame.

Și pentru că nu se dă peste cap să gătească de Paște, Monica Tatoiu preferă, în timpul rămas, să se gătească pe ea. Alege ținute speciale în concordanță cu sărbătoarea, și ne învață și pe noi ce anume să purtăm pentru a atrage energiile pozitive.

„Haine noi, neapărat trebuie purtate. Înseamnă reînnoire, prosperitate, anul 2026 de Paște se poartă alb, bleu, galben-pai sau roz foarte pal, asta trebuie purtat. De preferat să purtăm culori pastelate, astea sunt energiile momentului. De regula port haine în nuanțe neutre. E și un an de noi începuturi, deci e bine să purtăm lucruri care ne aduc mai aproape de Pământ”, a mai declarat Monica Tatoiu pentru CANCAN.RO.

Monica Tatoiu a renunțat la petrecerile care au consacrat-o: „Nu vin invitați la mine. Vreau liniște și pace”

După ani întregi în care casa îi era plină de prieteni, iar petrecerile se țineau lanț, Monica Tatoiu pare că a schimbat complet „rețeta”. Dacă în alți ani, Paștele însemna socializare și mese întinse, acum femeia de afaceri a ales să transforme această sărbătoare într-un moment de liniște profundă și relaxare.

„Nu vin invitați la mine de obicei. Eu în ziua de Paște nu dau drumul la televizor, mă uit la păsărele, vorbesc cu bărbatul meu, dar nu de război și altele. E o zi în care sufletul trebuie să se odihnească. Fac 70 de ani anul acesta, nu vreau să mai fac petreceri din astea, nu mai vreau. Nu sunt cu petrecerile acum, am făcut prea mult în perioada în care eram la Oriflame. Acum vreau doar să stau în liniște. Uranus intră în toate zodiile și urmărtorii șapte ani ne va face să ne răsucim comportamentul, în bine sau în rău. Eu vreau liniște și pace”, a mai spus Monica Tatoiu.

