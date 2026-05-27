Prognoza meteo azi, 27 mai 2026. Sudul României se încinge: vreme de vară și maxime de peste 30 de grade

De: Paul Hangerli 27/05/2026 | 05:30
România va avea parte de o zi caldă, cu aspect autentic de început de vară, mai ales în vest și sud-vest, unde temperaturile vor depăși pragul de 30 de grade. În același timp, nordul, nord-estul și zonele montane vor fi afectate de episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu furtuni și ploi torențiale.

Bucureștiul și regiunile sudice se vor bucura însă de vreme frumoasă și temperaturi ridicate, ideale pentru activități în aer liber.

Vremea în România

Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile vestice și sud-vestice caracterul termic va deveni chiar călduros. Maximele se vor încadra între 25 și 32 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime ale nopții vor coborî între 7 și 19 grade. În nordul și nord-estul țării, instabilitatea atmosferică se va accentua după-amiaza și seara, aducând averse, descărcări electrice, vijelii și grindină pe arii restrânse.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va începe frumos și cald, însă după orele amiezii norii se vor dezvolta rapid. În Maramureș, Crișana și nordul Transilvaniei vor apărea perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50–65 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 26–30 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 16 grade.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării, vremea va fi predominant frumoasă și caldă, cu mult soare pe parcursul zilei și un cer variabil. Temperaturile vor urca frecvent la 29–31 de grade, iar senzația de căldură va deveni mai accentuată după-amiaza. Spre finalul intervalului, în estul Munteniei și sudul Moldovei pot apărea local ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea parte de cele mai ridicate temperaturi din România. În Câmpia de Vest și sud-vestul Olteniei, maximele vor atinge chiar 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar șansele de precipitații vor fi reduse, cu excepția unor manifestări izolate de instabilitate spre seară.

Est și nord-est

În Moldova și în regiunile de nord-est, atmosfera va deveni instabilă începând din a doua parte a zilei. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și vijelii de scurtă durată, iar pe arii restrânse poate cădea grindină. Cantitățile de apă pot depăși izolat 25 l/mp. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 29 de grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, vremea va fi în general plăcută în prima parte a intervalului. După-amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate și ploi locale, în special în Carpații Meridionali. Vântul va avea intensificări moderate, iar maximele vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade. În depresiunile intramontane, nopțile vor rămâne răcoroase, cu minime ce pot coborî spre 7–9 grade.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi caldă și agreabilă. Cerul va fi variabil, iar briza mării va menține o atmosferă confortabilă. Temperaturile maxime vor atinge 25–28 de grade, iar cele minime se vor situa între 16 și 19 grade. Spre finalul intervalului, în nordul Dobrogei sunt posibile ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului.

Vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe timpul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre sfârșitul intervalului, când rafalele pot atinge 40 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 30–31 de grade, iar minima nopții va fi de 14–16 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperaturile vor urca până la 27–28 de grade Celsius, iar spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice.

În Timișoara, vremea va fi călduroasă, cu maxime de 31–32 de grade și mult soare pe parcursul zilei.

La Iași sunt prognozate 27–29 de grade, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică va aduce furtuni și intensificări ale vântului.

În Craiova, valorile termice vor urca până la 31–32 de grade, într-o atmosferă specifică începutului de vară.

La Constanța, temperaturile maxime vor ajunge la 26–27 de grade, iar briza marină va menține o senzație plăcută de confort.

În Brașov, maximele vor atinge 24–26 de grade, cu posibile ploi și descărcări electrice spre seară.

