Val de căldură peste România. Când se instalează cupola de foc, potrivit meteorologilor

Europa intră în cuptor, iar România nu scapă nici ea de „cupola de foc” care vine peste continent! După zile cu ploi, furtuni și temperaturi capricioase, meteorologii anunță o schimbare radicală: vine căldura sufocantă, cu aer fierbinte adus direct din nordul Africii. În unele țări, termometrele vor exploda până aproape de 40 de grade!

Spania, Portugalia și sudul Franței sunt primele lovite de valul de căldură care a pus deja pe jar meteorologii europeni. Specialiștii avertizează că urmează zile de foc, cu temperaturi mai degrabă specifice lunii iulie decât finalului de mai.

Cupola de foc lovește România

Fenomenul poartă numele de „dom de căldură” și funcționează ca un capac uriaș care blochează aerul fierbinte deasupra continentului. Practic, presiunea atmosferică ridicată ține norii la distanță și lasă soarele să pârjolească totul.

Florinela Georgescu, director ANM, a explicat cum se formează fenomenul care pune stăpânire pe Europa.

„Când vorbim despre un dom de căldură, vorbim de două elemente. Pe de o parte, un avans al masei de aer foarte cald dinspre partea de nord a Africii. Iar pe de altă parte vorbim despre o presiune atmosferică ridicată, aceea care nu favorizează formarea precipitațiilor, ci, din contră, favorizează creșterea valorilor de temperatură, pe fondul unei vremi mai uscate”, a explicat aceasta.

În vestul Europei, temperaturile vor deveni aproape imposibil de suportat. Meteorologii au spus că în Spania se poate ajunge chiar la pragul de 40 de grade Celsius, iar Franța va fierbe și ea sub aerul tropical.

„În această situație, începând de pe 22 pe parcursul celei mai mari părți a continentului, valorile de temperatură, în special în Peninsula Iberică și în Franța, în partea de sud a Franței, vor depăși 35-36 de grade. Posibil ca izolat în Spania să se apropie de 40 de grade”.

Valul de aer fierbinte se mută apoi spre centrul și sud-estul Europei, iar România intră și ea în zona afectată. Chiar dacă la noi impactul nu va fi la fel de agresiv ca în Spania sau Portugalia, temperaturile vor sări serios peste normalul perioadei.

Cele mai fierbinți zile din România

Meteorologii au anunțat că marți și miercuri vor fi cele mai fierbinți zile din România. În unele zone, maximele ar putea atinge chiar 30 de grade Celsius.

„Este de așteptat ca marți, miercuri, temperaturile să ajungă și la noi la valori de 27-29 de grade, poate izolat chiar un 30 de grade”, a mai precizat Florinela Georgescu.

Nici Bucureștiul nu scapă de aerul tropical. Capitala se pregătește pentru două zile cu temperaturi de vară autentică, după o perioadă în care vremea a fost complet haotică. Dar surprizele nu se opresc aici! După episodul de caniculă de final de mai, vremea se schimbă din nou radical. Meteorologii avertizează că răcirea vine brusc și poate aduce diferențe de peste 10 grade de la o zi la alta.

„Da, este posibil ca de joi la noi vremea să se răcească, pentru că vom intra sub influența unei mase de aer mai reci, venită dinspre partea de nord-est a continentului”, a spus directorul ANM.

Astfel, după temperaturi apropiate de 30 de grade, unele regiuni din România s-ar putea trezi din nou cu maxime de doar 15-20 de grade și cu furtuni puternice.

Meteorologii au spus că astfel de episoade extreme devin tot mai dese. Roxana Bojariu a avertizat că valurile de căldură apar din ce în ce mai devreme, iar vremea va continua să fie extrem de instabilă.

VEZI ȘI: Prognoză iunie 2026 | Meteorologii Accuweather anunță o primă lună de vară de… iarnă în România

Prognoza meteo azi, 25 mai 2026. Căldura pune stăpânire pe Banat! Temperaturile urcă până la 30 de grade