Mirela Vaida, dezvăluiri din culisele Asia Express! Competiția nu fost ușoară pentru vedeta de la Antena 1: „Sunt bocitoarea sezonului”

De: Alina Drăgan 25/05/2026 | 10:27
Mirela Vaida, dezvăluiri din culisele Asia Express /Foto: Instagram
Filmările pentru noul sezon Asia Express s-au încheiat, iar întreaga echipă s-a întors acasă. Mirela Vaida s-a numărat și ea printre curajoșii noului sezon, iar acum a făcut câteva dezvăluiri din culisele show-ului. Competiția pare că nu a fost deloc ușoară pentru vedetă și partenera sa. Cum s-a descurcat Mirela Vaida la Asia Express?

În noul sezon Asia Express, echipele de curajoși au pornit pe Drumul Mătăsii, ce i-a purtat prin Uzbekistan și China. Concurenții au avut de parcurs un traseu greu și de trecut probe dificile, iar Mirela Vaida cu greu a făcut față provocării. Vedeta de la Antena 1 a vorbit despre experiența sa la Asia Express și a mărturisit că în acest an ea a fost „bocitoarea” sezonului.

În aventura Asia Express, Mirela Vaida a făcut echipă cu Oana Tomoiagă. Filmările s-au încheiat, iar acum cele două s-au întors acasă. Prezentatoarea de la Acces Direct a vorbit despre întreaga experiență și a făcut câteva dezvăluiri din culisele show-ului.

Ei bine, se pare că Mirela Vaida a avut un traseu anevoios la Asia Express. Aceasta a fost mișcată de multe lucruri pe care le-a întâlnit pe traseu și s-a declarat „bocitoarea sezonului”. Cel mai mult a simțit lipsa copiilor, iar asta a făcut-o să fie destul de sensibilă.

„E foarte frumos acasă. Nicăieri nu e mai frumos decât acasă, dar aventura pe care noi am trăit-o la Asia Express a fost foarte tare (…) De la 1 iunie mă întorc la Acces Direct (…) Îmi e foarte dor de colegii mei de acolo, de redacție și de publicul meu de acolo (…) Asia Express este o nebunie pe care trebuie să o faci măcar o dată în viață.

O dată în viață, ca să simți că nu ai trăit degeaba (…) Eu am plâns în fiecare zi când vedeam câte un copil. Se lipeau toți copiii de mine când mă vedeau. Simțeau că eu sufăr și de dorul copiilor (…) Eu sunt bocitoarea sezonului, ca să nu avem surpriză în toamnă. Boceam la fiecare pas”, a mărturisit Mirela Vaida.

De asemenea, prezentatoarea de la Acces Direct a mai spus că publicul o să descopere o altă latură a ei în cadrul Asia Express. Mai mult, se pare că aceasta a avut destul de multe dificultăți în competiție, iar probele pe care le-a avut de trecut i-au dat mari bătăi de cap.

„Am făcut-o, săraca, cu capul și ea pe mine, deci am fost două haosate, pierdute în lumea largă. Și vorba copiilor mei și a soțului meu: «Doar te știm cât ești de zăpăcită și de haotică» (…)

O să aflați că doamna Mirela de la Acces este un mit, care va cădea în fiecare seară, la Asia Express, pentru că ea nu știe unde se află, ce să facă, e ultima care înțelege jocul, dar care trage tare să prindă turma. A fost o super atmosferă și aventură”, a mai spus Mirela Vaida.

 

